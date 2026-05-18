Hí hửng rước được cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi méo mặt phát hiện bản thân tự "đào hố chôn mình"

Tâm sự gia đình 18/05/2026 13:50

Khi đi làm dâu, My cũng chẳng cần đụng tay đến việc gì. Bởi bố mẹ tôi rất mong cháu nội. Chỉ cần có cháu, việc gì ông bà cũng không yêu cầu con dâu phải làm.

Ở đời đúng là chẳng nói trước được điều gì. Tôi từng nghĩ mình là người khôn ngoan nên mới lấy được My. Vậy mà bây giờ tôi mới biết, rốt cuộc mình cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng.

My ít hơn tôi 3 tuổi. Ngày đó cô ấy đến công ty tôi làm việc. Vừa hay, tôi là người phụ trách. Cả hai tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Trong mắt tôi, My là người hiền lành ít nói, chuẩn mẫu phụ nữ của gia đình. Vì thế nên đối với My, tôi luôn tôn trọng cô ấy. 

Yêu nhau được 4 tháng thì My thông báo có thai. Mặc dù mỗi lần gần gũi, chúng tôi đều sử dụng phương pháp phòng tránh nhưng tôi đoán, cái gì cũng có xác suất. Nhỡ đâu bị rách thì khả năng có thai cũng rất cao.

Suốt thời gian My có bầu, tôi luôn tìm những thứ tốt nhất cho cô ấy tẩm bổ. Khi đi làm dâu, My cũng chẳng cần đụng tay đến việc gì. Bởi bố mẹ tôi rất mong cháu nội. Chỉ cần có cháu, việc gì ông bà cũng không yêu cầu con dâu phải làm.

Hí hửng rước được cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi méo mặt phát hiện bản thân tự 'đào hố chôn mình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vốn dĩ cuộc sống của tôi sẽ diễn ra êm đềm. Cho đến một hôm, My nói có việc cần về sớm, thế nhưng khi tôi đi làm về lại thấy cô ấy đang ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông khác. Thấy hai người họ đang tranh cãi một điều gì đó. Sợ vợ bị bắt nạt, tôi đến đôi co với gã kia. Vừa biết tôi là chồng My, gã cười lớn: "Ông hùng hổ cái gì? Về mà hỏi vợ ông, không biết chừng đứa bé trong bụng là con tôi đấy".

Thế rồi hắn gọi bạn đến đón về. Còn My lúc này mới chịu nói ra mọi chuyện. Có một lần cô ấy đi sinh nhật bạn, uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ. Sau đó thì biết mình có thai, thành ra bây giờ không rõ đó là con ai.

Nghe đến đấy, tôi chao đảo đến nỗi phải vịn tay vào thành ghế. Bây giờ My vẫn chưa sinh con, tôi không thể bắt cô ấy chọc ối để kiểm tra, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi đang nghĩ không biết khi đứa bé chào đời, mình và vợ sẽ như thế nào. Nếu đó không phải con tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Còn may mắn đó là con mình, tôi sẽ có trách nhiệm với con, nhưng việc bị cắm sừng sẽ khiến tôi ám ảnh suốt đời. Mấy ngày nay, tôi không muốn nhìn mặt vợ vì có cảm giác bị lợi dụng và lừa dối. Một người bạn của tôi khuyên không nên xét nghiệm ADN làm gì, bởi dù có thế nào thì tôi cũng đã cưới My về làm vợ.

Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Có điều nói là một chuyện, làm được hay không mới là vấn đề. Mang thai được 8 tháng thì tôi sinh non. Con yếu, tôi thì đau vết mổ, mẹ tôi lúc này cũng đang chăm chị dâu mới sinh. Thành ra nhìn đi nhìn lại, chỉ có mẹ chồng tôi là phù hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Tâm sự gia đình 6 phút trước
Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
12h đêm bắt gặp ô sin diện đồ lộng lẫy lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi sốc ngất khi thấy người đàn ông của cô ta

12h đêm bắt gặp ô sin diện đồ lộng lẫy lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi sốc ngất khi thấy người đàn ông của cô ta

Tâm sự 23 phút trước
NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Chủ nhà sốc trước cảnh tượng rắn hổ mang bò vào bếp định tấn công chó nhà và cái kết

Chủ nhà sốc trước cảnh tượng rắn hổ mang bò vào bếp định tấn công chó nhà và cái kết

Video 1 giờ 6 phút trước
Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong tại nhà

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong tại nhà

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Sốc trước cảnh tượng 200 chiếc xe máy vi phạm bị máy ủi nghiền nát

Sốc trước cảnh tượng 200 chiếc xe máy vi phạm bị máy ủi nghiền nát

Video 1 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Vụ nổ khí gas trong khu dân cư khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương

Vụ nổ khí gas trong khu dân cư khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương

Video 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách liền bước đến châm chọc vài câu, tôi không ngờ phải vác mặt sưng húp nhục nhã trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách liền bước đến châm chọc vài câu, tôi không ngờ phải vác mặt sưng húp nhục nhã trở về

"Ăn cơm trước kẻng" rồi xin cưới chạy bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh con mẹ chồng bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến tôi sốc

"Ăn cơm trước kẻng" rồi xin cưới chạy bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh con mẹ chồng bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến tôi sốc

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng