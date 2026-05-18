Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 18/05/2026 09:18

Hôm nay, ngày 18/5/2026 giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm và xuống dưới mức 160 triệu đồng/lượng. Thế giới biến đổi bất ngờ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC chính thức mất mức mốc 160 triệu đồng/lượng khi tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Phú Quý mua vào còn 159,5 triệu đồng, bán ra 162,5 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng chiều mua vào, còn 161 triệu đồng, bán ra giữ ở mức 163 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 159,3 triệu đồng, bán ra 162,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 159,5 triệu đồng, bán ra 162,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 18/5/2026: Vàng miếng SJC giảm xuống mức 160 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước về mốc 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, mở cửa tuần giao dịch mới, sáng 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đang ở mức 4.551 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng phục hồi sau một tuần rớt mạnh tới 174 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 5,5 triệu đồng) và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Trả lời trên Kitco, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh lên đã gây áp lực tới giá vàng vào cuối tuần qua.

Giá vàng chưa từng thủng mốc 4.500 USD/ounce kể từ cuối tháng 3 tới nay nên nếu mất vùng này kim loại quý có thể lùi sâu về quanh 4.350 USD/ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh khi các yếu tố cạnh tranh ngắn hạn lần lượt chiếm ưu thế, như: giá dầu tăng cao và xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương toàn cầu có thể ảnh hưởng khiến giá vàng giảm.

Ngược lại, về dài hạn, các yếu tố đã thúc đẩy giá vàng trong 3 năm qua vẫn sẽ kéo vàng đi lên trở lại, nhất là hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương các nước.

Hôm nay, ngày 17/5/2026, giá vàng thế giới và trong nước giảm cực mạnh, đẩy người mua lỗ nặng.

