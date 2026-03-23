Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Sao quốc tế 23/03/2026 06:30

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Dương Tử đã chia sẻ cởi mở về tình trạng công việc của mình

Mới đây, Dương Tử cho biết, khi bước vào độ tuổi U40, cả thể chất lẫn tinh thần đều có thay đổi, cô không còn phù hợp với guồng quay làm việc cường độ cao liên tục như trước.

“Hai năm qua gần như không có ngày nghỉ, ngày nào cũng làm việc. Sắp tới tôi sẽ điều chỉnh lại nhịp độ, muốn chậm lại một chút”, nữ diễn viên nói.

Về lý do muốn giảm nhịp độ làm việc, Dương Tử chia sẻ, một mặt là do cơ thể đã “phát tín hiệu cần nghỉ ngơi”, làm việc không nghỉ trong thời gian dài khiến cô khó gánh nổi. Mặt khác, cô cũng muốn dành thời gian lắng lại để tìm kiếm những bước đột phá mới trong sự nghiệp. “Bây giờ cũng đã ngoài 30, nếu muốn thử những hướng đi khác thì cần dừng lại để suy nghĩ và nghỉ ngơi. Cơ thể tôi cũng cần được nghỉ”, Dương Tử tâm sự.

Kể từ sau khi chia tay trong hòa bình với Tần Tuấn Kiệt vào năm 2018, đời sống tình cảm của Dương Tử gần như để trống suốt hơn 7 năm. Trong thời gian đó, cô dồn toàn bộ năng lượng vào phim trường, hoàn thành cú chuyển mình mạnh mẽ từ sao nhí thành diễn viên trưởng thành.

Những năm gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1992 luôn hoạt động với hình ảnh “làm việc quên mình”. Riêng năm 2025, Dương Tử chỉ nghỉ tổng cộng 9 ngày, liên tục vào đoàn quay các dự án phim. Trong đó, một bộ phim Dương Tử phải quay suốt 188 ngày trên cao nguyên ở độ cao hơn 4.000m, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến tiêu hao thể lực lớn.

Điều này cũng khiến cô nhận ra tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi.

Trong một buổi livestream, Dương Tử từng cho biết, hiện chưa nhận kịch bản mới, cô dự định sau khi đóng máy bộ phim “Hoa ngọc lan nở, người lại đến” sẽ dành vài tháng nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống tự do.

Theo truyền thông, sự tự nhìn nhận này của Dương Tử đã gạt bỏ hào quang của một ngôi sao, để lộ hình ảnh người phụ nữ làm nghề đang nghiêm túc đánh giá giới hạn của chính mình. Dù là để tìm kiếm đột phá hay để chăm sóc sức khỏe, việc “dừng lại một chút” đều là cần thiết.

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ, mong cô có thể nghỉ ngơi thật tốt để sau này trở lại với những tác phẩm chất lượng hơn.

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Không chỉ duy trì sức hút ổn định, Dương Tử còn từng bước khẳng định vị thế bằng lựa chọn dự án có chiều sâu. Việc tác phẩm mới được đưa vào danh sách trọng điểm càng cho thấy hướng đi rõ ràng của nữ diễn viên trong những năm gần đây.

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

Dương Tử vướng tranh cãi vì 'kể khổ' trong quá trình quay phim?

Dương Tử vướng tranh cãi vì 'kể khổ' trong quá trình quay phim?

Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

Đời sống 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/3/2026, có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/3/2026, có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Hậu trường 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài sao chiếu, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp đón lộc nhân gian, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', may mắn không ai bằng, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài sao chiếu, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp đón lộc nhân gian, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', may mắn không ai bằng, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 23/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Sức khỏe 3 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Sức khỏe 3 giờ 42 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Cái kết phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi vì điều này

Cái kết phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi vì điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc

Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Công ty quản lý Vương Nhất Bác báo cảnh sát vì bị xâm phạm đời tư

Công ty quản lý Vương Nhất Bác báo cảnh sát vì bị xâm phạm đời tư