Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Sao quốc tế 23/03/2026 06:30

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Dương Tử đã chia sẻ cởi mở về tình trạng công việc của mình

Mới đây, Dương Tử cho biết, khi bước vào độ tuổi U40, cả thể chất lẫn tinh thần đều có thay đổi, cô không còn phù hợp với guồng quay làm việc cường độ cao liên tục như trước.

“Hai năm qua gần như không có ngày nghỉ, ngày nào cũng làm việc. Sắp tới tôi sẽ điều chỉnh lại nhịp độ, muốn chậm lại một chút”, nữ diễn viên nói.

Về lý do muốn giảm nhịp độ làm việc, Dương Tử chia sẻ, một mặt là do cơ thể đã “phát tín hiệu cần nghỉ ngơi”, làm việc không nghỉ trong thời gian dài khiến cô khó gánh nổi. Mặt khác, cô cũng muốn dành thời gian lắng lại để tìm kiếm những bước đột phá mới trong sự nghiệp. “Bây giờ cũng đã ngoài 30, nếu muốn thử những hướng đi khác thì cần dừng lại để suy nghĩ và nghỉ ngơi. Cơ thể tôi cũng cần được nghỉ”, Dương Tử tâm sự.

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30 - Ảnh 1

Kể từ sau khi chia tay trong hòa bình với Tần Tuấn Kiệt vào năm 2018, đời sống tình cảm của Dương Tử gần như để trống suốt hơn 7 năm. Trong thời gian đó, cô dồn toàn bộ năng lượng vào phim trường, hoàn thành cú chuyển mình mạnh mẽ từ sao nhí thành diễn viên trưởng thành.

Những năm gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1992 luôn hoạt động với hình ảnh “làm việc quên mình”. Riêng năm 2025, Dương Tử chỉ nghỉ tổng cộng 9 ngày, liên tục vào đoàn quay các dự án phim. Trong đó, một bộ phim Dương Tử phải quay suốt 188 ngày trên cao nguyên ở độ cao hơn 4.000m, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến tiêu hao thể lực lớn.

Điều này cũng khiến cô nhận ra tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi.

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30 - Ảnh 2

Trong một buổi livestream, Dương Tử từng cho biết, hiện chưa nhận kịch bản mới, cô dự định sau khi đóng máy bộ phim “Hoa ngọc lan nở, người lại đến” sẽ dành vài tháng nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống tự do.

Theo truyền thông, sự tự nhìn nhận này của Dương Tử đã gạt bỏ hào quang của một ngôi sao, để lộ hình ảnh người phụ nữ làm nghề đang nghiêm túc đánh giá giới hạn của chính mình. Dù là để tìm kiếm đột phá hay để chăm sóc sức khỏe, việc “dừng lại một chút” đều là cần thiết.

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ, mong cô có thể nghỉ ngơi thật tốt để sau này trở lại với những tác phẩm chất lượng hơn.

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