Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Sao quốc tế 22/07/2026 15:25

Sau thời gian ghi dấu ấn với loạt phim cổ trang, Thành Nghị chính thức trở lại màn ảnh bằng dự án hiện đại "Thú hoang", vừa khởi quay tại Hong Kong (Trung Quốc). Những hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên trên phim trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong loạt ảnh hậu trường, Thành Nghị xuất hiện với hai phong cách đối lập. Một tạo hình là bộ vest lịch lãm kết hợp kính gọng mảnh, mang đến hình ảnh điềm tĩnh và sắc sảo của một chuyên gia tâm lý. Ở tạo hình còn lại, anh diện áo phông trắng phối cùng sơ mi kẻ khoác ngoài theo phong cách đời thường. Dù đơn giản, vóc dáng săn chắc cùng phần thân trên khỏe khoắn của nam diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen. Không ít khán giả cho rằng Thành Nghị đã dành nhiều thời gian tập luyện để phù hợp với nhân vật mới.

Trong "Thú hoang", Thành Nghị đảm nhận vai Lâm Ngạn Đình, một chuyên gia tâm lý tham gia lực lượng cảnh sát với vai trò cố vấn điều tra. Nhân vật mang trong mình nỗi ám ảnh về cái chết của cha - cảnh sát cấp cao Lâm Vụ, người thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại phiên điều trần cách đây 5 năm. Dù vụ việc đã được kết luận là tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, Lâm Ngạn Đình vẫn tin rằng phía sau còn nhiều bí mật chưa được phơi bày.

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 1Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 2

Để tìm ra sự thật, anh gia nhập đội điều tra, đồng thời truy đuổi kẻ tình nghi mang mật danh "DR". Hành trình phá án đưa nhân vật vào hàng loạt màn đấu trí căng thẳng, từng bước bóc tách những âm mưu và bí mật đằng sau vụ án năm xưa.

Theo truyền thông Trung Quốc, Thành Nghị đã có mặt tại đoàn phim sớm khoảng một tháng để tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho vai diễn. Trong những ngày đầu ghi hình, khu vực quay phim luôn thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Một tình huống thú vị cũng được chia sẻ khi sau cảnh quay tại quầy bán trái cây, nhiều người hâm mộ đã mua gần hết số hàng còn lại vì muốn sở hữu những món đồ xuất hiện cùng thần tượng, vô tình giúp các tiểu thương quanh phim trường tăng doanh thu.

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 3Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 4

Trước "Thú hoang", Thành Nghị ghi dấu ấn qua nhiều dự án như "Trường An 24 kế", "Thiên địa kiếm tâm" và "Phó sơn hải". Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ, nam diễn viên hiện hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do và tiếp tục được kỳ vọng sẽ có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Trong nhiều năm qua, Thành Nghị gần như bị “đóng khung” trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Anh liên tục góp mặt trong các dự án lớn với hình tượng quen thuộc: những nhân vật nội tâm, giàu cảm xúc và thường mang màu sắc bi kịch. Song, khi khán giả đã quá quen với hình ảnh này, dự án Săn Lùng Lời Nói Dối (tên Hán Việt: Thú Hoảng) xuất hiện như một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?