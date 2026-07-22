Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Trong loạt ảnh hậu trường, Thành Nghị xuất hiện với hai phong cách đối lập. Một tạo hình là bộ vest lịch lãm kết hợp kính gọng mảnh, mang đến hình ảnh điềm tĩnh và sắc sảo của một chuyên gia tâm lý. Ở tạo hình còn lại, anh diện áo phông trắng phối cùng sơ mi kẻ khoác ngoài theo phong cách đời thường. Dù đơn giản, vóc dáng săn chắc cùng phần thân trên khỏe khoắn của nam diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen. Không ít khán giả cho rằng Thành Nghị đã dành nhiều thời gian tập luyện để phù hợp với nhân vật mới.

Trong "Thú hoang", Thành Nghị đảm nhận vai Lâm Ngạn Đình, một chuyên gia tâm lý tham gia lực lượng cảnh sát với vai trò cố vấn điều tra. Nhân vật mang trong mình nỗi ám ảnh về cái chết của cha - cảnh sát cấp cao Lâm Vụ, người thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại phiên điều trần cách đây 5 năm. Dù vụ việc đã được kết luận là tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, Lâm Ngạn Đình vẫn tin rằng phía sau còn nhiều bí mật chưa được phơi bày.