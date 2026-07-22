Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Sao quốc tế 22/07/2026 15:25

Sau thời gian ghi dấu ấn với loạt phim cổ trang, Thành Nghị chính thức trở lại màn ảnh bằng dự án hiện đại 'Thú hoang', vừa khởi quay tại Hong Kong (Trung Quốc). Những hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên trên phim trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong loạt ảnh hậu trường, Thành Nghị xuất hiện với hai phong cách đối lập. Một tạo hình là bộ vest lịch lãm kết hợp kính gọng mảnh, mang đến hình ảnh điềm tĩnh và sắc sảo của một chuyên gia tâm lý. Ở tạo hình còn lại, anh diện áo phông trắng phối cùng sơ mi kẻ khoác ngoài theo phong cách đời thường. Dù đơn giản, vóc dáng săn chắc cùng phần thân trên khỏe khoắn của nam diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen. Không ít khán giả cho rằng Thành Nghị đã dành nhiều thời gian tập luyện để phù hợp với nhân vật mới.

Trong "Thú hoang", Thành Nghị đảm nhận vai Lâm Ngạn Đình, một chuyên gia tâm lý tham gia lực lượng cảnh sát với vai trò cố vấn điều tra. Nhân vật mang trong mình nỗi ám ảnh về cái chết của cha - cảnh sát cấp cao Lâm Vụ, người thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại phiên điều trần cách đây 5 năm. Dù vụ việc đã được kết luận là tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, Lâm Ngạn Đình vẫn tin rằng phía sau còn nhiều bí mật chưa được phơi bày.

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 1Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 2

Để tìm ra sự thật, anh gia nhập đội điều tra, đồng thời truy đuổi kẻ tình nghi mang mật danh "DR". Hành trình phá án đưa nhân vật vào hàng loạt màn đấu trí căng thẳng, từng bước bóc tách những âm mưu và bí mật đằng sau vụ án năm xưa.

Theo truyền thông Trung Quốc, Thành Nghị đã có mặt tại đoàn phim sớm khoảng một tháng để tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho vai diễn. Trong những ngày đầu ghi hình, khu vực quay phim luôn thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Một tình huống thú vị cũng được chia sẻ khi sau cảnh quay tại quầy bán trái cây, nhiều người hâm mộ đã mua gần hết số hàng còn lại vì muốn sở hữu những món đồ xuất hiện cùng thần tượng, vô tình giúp các tiểu thương quanh phim trường tăng doanh thu.

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 3Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận - Ảnh 4

Trước "Thú hoang", Thành Nghị ghi dấu ấn qua nhiều dự án như "Trường An 24 kế", "Thiên địa kiếm tâm" và "Phó sơn hải". Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ, nam diễn viên hiện hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do và tiếp tục được kỳ vọng sẽ có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Trong nhiều năm qua, Thành Nghị gần như bị “đóng khung” trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Anh liên tục góp mặt trong các dự án lớn với hình tượng quen thuộc: những nhân vật nội tâm, giàu cảm xúc và thường mang màu sắc bi kịch. Song, khi khán giả đã quá quen với hình ảnh này, dự án Săn Lùng Lời Nói Dối (tên Hán Việt: Thú Hoảng) xuất hiện như một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

TIN MỚI NHẤT

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài mở cửa kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài mở cửa kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sau một lần chồng tơ tưởng người ngoài, tôi liền ra tay khiến anh tỉnh ngộ

Sau một lần chồng tơ tưởng người ngoài, tôi liền ra tay khiến anh tỉnh ngộ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Phát hiện chồng để ý phụ nữ trẻ, vợ U40 có cách xử lý khiến anh thay đổi hoàn toàn

Phát hiện chồng để ý phụ nữ trẻ, vợ U40 có cách xử lý khiến anh thay đổi hoàn toàn

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Yêu nhau 2 năm mới phát hiện là họ hàng xa, cặp đôi rơi vào tình cảnh khó xử

Yêu nhau 2 năm mới phát hiện là họ hàng xa, cặp đôi rơi vào tình cảnh khó xử

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay vào đúng ngày 23/7

3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay vào đúng ngày 23/7

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lốc xoáy bụi khổng lồ quét qua bãi đậu xe khiến người dân kinh ngạc đứng nhìn

Lốc xoáy bụi khổng lồ quét qua bãi đậu xe khiến người dân kinh ngạc đứng nhìn

Video 2 giờ 13 phút trước
Đồng ý ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy

Đồng ý ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Bò "điên" hung hăng tấn công, nhấc bổng cậu bé lên không trung và cái kết thót tim

Bò "điên" hung hăng tấn công, nhấc bổng cậu bé lên không trung và cái kết thót tim

Video 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới