Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Sau thời gian ghi dấu ấn với loạt phim cổ trang, Thành Nghị chính thức trở lại màn ảnh bằng dự án hiện đại 'Thú hoang', vừa khởi quay tại Hong Kong (Trung Quốc). Những hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên trên phim trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
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Trong loạt ảnh hậu trường, Thành Nghị xuất hiện với hai phong cách đối lập. Một tạo hình là bộ vest lịch lãm kết hợp kính gọng mảnh, mang đến hình ảnh điềm tĩnh và sắc sảo của một chuyên gia tâm lý. Ở tạo hình còn lại, anh diện áo phông trắng phối cùng sơ mi kẻ khoác ngoài theo phong cách đời thường. Dù đơn giản, vóc dáng săn chắc cùng phần thân trên khỏe khoắn của nam diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen. Không ít khán giả cho rằng Thành Nghị đã dành nhiều thời gian tập luyện để phù hợp với nhân vật mới.
Trong "Thú hoang", Thành Nghị đảm nhận vai Lâm Ngạn Đình, một chuyên gia tâm lý tham gia lực lượng cảnh sát với vai trò cố vấn điều tra. Nhân vật mang trong mình nỗi ám ảnh về cái chết của cha - cảnh sát cấp cao Lâm Vụ, người thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại phiên điều trần cách đây 5 năm. Dù vụ việc đã được kết luận là tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, Lâm Ngạn Đình vẫn tin rằng phía sau còn nhiều bí mật chưa được phơi bày.
Để tìm ra sự thật, anh gia nhập đội điều tra, đồng thời truy đuổi kẻ tình nghi mang mật danh "DR". Hành trình phá án đưa nhân vật vào hàng loạt màn đấu trí căng thẳng, từng bước bóc tách những âm mưu và bí mật đằng sau vụ án năm xưa.
Theo truyền thông Trung Quốc, Thành Nghị đã có mặt tại đoàn phim sớm khoảng một tháng để tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho vai diễn. Trong những ngày đầu ghi hình, khu vực quay phim luôn thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Một tình huống thú vị cũng được chia sẻ khi sau cảnh quay tại quầy bán trái cây, nhiều người hâm mộ đã mua gần hết số hàng còn lại vì muốn sở hữu những món đồ xuất hiện cùng thần tượng, vô tình giúp các tiểu thương quanh phim trường tăng doanh thu.
Trước "Thú hoang", Thành Nghị ghi dấu ấn qua nhiều dự án như "Trường An 24 kế", "Thiên địa kiếm tâm" và "Phó sơn hải". Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ, nam diễn viên hiện hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do và tiếp tục được kỳ vọng sẽ có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp.