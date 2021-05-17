Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới: Nhan sắc 'cực phẩm', học vấn ‘khủng’ cùng bề dày ‘chinh chiến’ nhiều đấu trường nhan sắc

Không chỉ dành vị trí cao nhất Miss Universe 2020, Andrea Meza còn có nhiều thành tích đáng nể khác từ học vấn đến kinh nghiệm trên đấu trường nhan sắc.
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Sáng 17/5 theo giờ Việt Nam, chung kết Miss Universe 2020 - Hoa hậu hoàn vũ lần thứ 69 đã được diễn ra tại Florida, Mỹ. Theo đó, vương miện Miss Universe 2020 chính thức thuộc về Andrea Meza, người đẹp Mexico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cao 1,8m với chỉ số hình thể 89 - 66 - 89 cm. Không chỉ xuất sắc mang về thành tích cao nhất, Andrea Meza còn sở hữu trình độ học vấn đáng nể cùng kinh nghiệm dày dặn trên các đấu trường nhan sắc.
Được biết, Tân hoa hậu Hoàn vũ sinh năm 1994 từng tốt nghiệp đại học ngành Kỹ sư Phần mềm Máy tính, thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha. Năm cuối đại học, cô bắt đầu tham gia các cuộc thi nhan sắc ở địa phương. Năm 2016, cô đăng quang giải hoa hậu của thành phố Chihuahua. Năm 2017, người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu Mexico và là Á hậu 1 tại Miss World cùng năm.
Bên cạnh công việc trong làng giải trí, Meza làm việc tại một công ty về phần mềm máy tính ở quê nhà. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ rất yêu thích thể thao, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội như chạy bộ, leo núi, tập gym hay lướt ván.
Xây dựng hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, gợi cảm, năng động và đầy bản lĩnh, những chia sẻ của Andrea Meza cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Ngoài Andrea Meza đứng vị trí cao nhất cuộc thi, Á hậu 1 là đại diện của Brazil, Á hậu 2 đến từ Peru, Á hậu 3 là đại diện Ấn Độ, ở vị trí Á hậu 4 là đại diện đến từ Cộng hòa Dominia.
Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng đại diện của Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 21.