Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới: Nhan sắc 'cực phẩm', học vấn ‘khủng’ cùng bề dày ‘chinh chiến’ nhiều đấu trường nhan sắc

Sáng 17/5 theo giờ Việt Nam, chung kết Miss Universe 2020 - Hoa hậu hoàn vũ lần thứ 69 đã được diễn ra tại Florida, Mỹ. Theo đó, vương miện Miss Universe 2020 chính thức thuộc về Andrea Meza, người đẹp Mexico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cao 1,8m với chỉ số hình thể 89 - 66 - 89 cm. Không chỉ xuất sắc mang về thành tích cao nhất, Andrea Meza còn sở hữu trình độ học vấn đáng nể cùng kinh nghiệm dày dặn trên các đấu trường nhan sắc.

Vương miện Miss Universe 2020 chính thức thuộc về đại diện Mexico - Ảnh: Internet

Andrea Meza, người đẹp Mexico, sở hữu nhan sắc quyến rũ mặn mà đầy cá tính - Ảnh: Internet

Được biết, Tân hoa hậu Hoàn vũ sinh năm 1994 từng tốt nghiệp đại học ngành Kỹ sư Phần mềm Máy tính, thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha. Năm cuối đại học, cô bắt đầu tham gia các cuộc thi nhan sắc ở địa phương. Năm 2016, cô đăng quang giải hoa hậu của thành phố Chihuahua. Năm 2017, người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu Mexico và là Á hậu 1 tại Miss World cùng năm.