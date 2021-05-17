Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới: Nhan sắc 'cực phẩm', học vấn ‘khủng’ cùng bề dày ‘chinh chiến’ nhiều đấu trường nhan sắc

Sao quốc tế 17/05/2021 11:20

Không chỉ dành vị trí cao nhất Miss Universe 2020, Andrea Meza còn có nhiều thành tích đáng nể khác từ học vấn đến kinh nghiệm trên đấu trường nhan sắc.

Sáng 17/5 theo giờ Việt Nam, chung kết Miss Universe 2020 - Hoa hậu hoàn vũ lần thứ 69 đã được diễn ra tại Florida, Mỹ. Theo đó, vương miện Miss Universe 2020 chính thức thuộc về Andrea Meza, người đẹp Mexico. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cao 1,8m với chỉ số hình thể 89 - 66 - 89 cm. Không chỉ xuất sắc mang về thành tích cao nhất, Andrea Meza còn sở hữu trình độ học vấn đáng nể cùng kinh nghiệm dày dặn trên các đấu trường nhan sắc.

Miss Universe 2020 1
Vương miện Miss Universe 2020 chính thức thuộc về đại diện Mexico - Ảnh: Internet
Miss Universe 2020 2
Andrea Meza, người đẹp Mexico, sở hữu nhan sắc quyến rũ mặn mà đầy cá tính - Ảnh: Internet

Được biết, Tân hoa hậu Hoàn vũ sinh năm 1994 từng tốt nghiệp đại học ngành Kỹ sư Phần mềm Máy tính, thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha. Năm cuối đại học, cô bắt đầu tham gia các cuộc thi nhan sắc ở địa phương. Năm 2016, cô đăng quang giải hoa hậu của thành phố Chihuahua. Năm 2017, người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu Mexico và là Á hậu 1 tại Miss World cùng năm.

Miss Universe 2020 3
Là một hoa hậu, Andrea Meza không chỉ đẹp người, cô còn sở hữu thành tích học vấn 'khủng' Ảnh: Internet
Miss Universe 2020 4
Với vẻ đẹp 'chất ngất' từ hình thức đến nội dung, thành tích của Andrea Meza tại MU 2020 rất xứng đáng - Ảnh: Internet

Bên cạnh công việc trong làng giải trí, Meza làm việc tại một công ty về phần mềm máy tính ở quê nhà. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ rất yêu thích thể thao, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội như chạy bộ, leo núi, tập gym hay lướt ván. 

Xây dựng hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, gợi cảm, năng động và đầy bản lĩnh, những chia sẻ của Andrea Meza cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Miss Universe 2020 5
Tân Hoa hậu rất yêu thích thể thao, là cô gái năng động và đầy bản lĩnh - Ảnh: Internet
Miss Universe 2020 6
Vẻ quyến rũ của nàng hậu khiến người nhìn khó có thể rời mắt - Ảnh: Internet

Ngoài Andrea Meza đứng vị trí cao nhất cuộc thi, Á hậu 1 là đại diện của Brazil, Á hậu 2 đến từ Peru, Á hậu 3 là đại diện Ấn Độ, ở vị trí Á hậu 4 là đại diện đến từ Cộng hòa Dominia. 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới: Nhan sắc 'cực phẩm', học vấn ‘khủng’ cùng bề dày ‘chinh chiến’ nhiều đấu trường nhan sắc - Ảnh 7
Nguyễn Trần Khánh Vân gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 21 - Ảnh: FBNV

Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng đại diện của Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 21.

Rầm rộ bảng điểm đêm Bán kết Miss Universe và thứ hạng cao ngất của Khánh Vân theo Missosology, thực hư ra sao?

Rầm rộ bảng điểm đêm Bán kết Miss Universe và thứ hạng cao ngất của Khánh Vân theo Missosology, thực hư ra sao?

Bảng điểm kết quả vòng Bán kết của Miss Universe 2020 đã được lan truyền rầm rộ trên MXH và thứ hạng của Khánh Vân rất đáng mong chờ. Tuy nhiên có gì đó sai sai thì phải?

Xem thêm
Từ khóa:   Miss Universe 2020 Andrea Meza Hoa hậu Hoàn vũ 2020

TIN LIÊN QUAN

Rầm rộ bảng điểm đêm Bán kết Miss Universe và thứ hạng cao ngất của Khánh Vân theo Missosology, thực hư ra sao?

Rầm rộ bảng điểm đêm Bán kết Miss Universe và thứ hạng cao ngất của Khánh Vân theo Missosology, thực hư ra sao?

7749 ‘kiếp nạn’ của Khánh Vân tại Miss Universe: Quốc phục bị hư đến chân tay sưng to và rướm máu

7749 ‘kiếp nạn’ của Khánh Vân tại Miss Universe: Quốc phục bị hư đến chân tay sưng to và rướm máu

Khánh Vân ‘bùng cháy’, khoe body ‘sắc như dao’ trong bộ bikini nhỏ xíu trước thềm bán kết Miss Universe

Khánh Vân ‘bùng cháy’, khoe body ‘sắc như dao’ trong bộ bikini nhỏ xíu trước thềm bán kết Miss Universe

Đi thi Miss Universe, Khánh Vân tranh thủ debut ‘nhóm nhạc thun lạnh’, CĐM rần rần dự đoán sẽ hot trend toàn cầu

Đi thi Miss Universe, Khánh Vân tranh thủ debut ‘nhóm nhạc thun lạnh’, CĐM rần rần dự đoán sẽ hot trend toàn cầu

Đối thủ Đông Nam Á ‘đáng gờm’ của Khánh Vân tại Miss Universe: Thái Lan nóng bỏng, thần thái ngút trời, Indonesia ‘lão luyện’ thi cử, nhan sắc chín muồi

Đối thủ Đông Nam Á ‘đáng gờm’ của Khánh Vân tại Miss Universe: Thái Lan nóng bỏng, thần thái ngút trời, Indonesia ‘lão luyện’ thi cử, nhan sắc chín muồi

Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ thi Miss Universe, trang phục gây chú ý

Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ thi Miss Universe, trang phục gây chú ý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào