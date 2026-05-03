La hán quả còn được gọi với nhiều cái tên như quả la hán, mộc miết, giả khổ hay Momordica grosvenori Swingle (theo tên khoa học). Quả la hán là có nguồn gốc và cũng là một đặc sản của vùng Quế Lâm, Trung Quốc.

Quả la hán thuộc họ Bí nên thân cây mọc leo. Quả la hán có hình trái xoan hoặc tròn, đường kính quả là từ 4 - 6 cm. Vỏ quả cứng và được bao phủ bên ngoài bởi một lớp lông mịn có màu xanh nâu hoặc vàng nhạt. Quả la hán có tính mát, vị ngọt và thường được sử dụng trong giải khát.

La hán quả không chỉ được biết đến như một chất tạo ngọt tự nhiên mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp đáng kinh ngạc:

Điều chỉnh lượng đường trong máu: Nhờ vào hàm lượng mogroside cao, la hán quả có thể điều chỉnh và ổn định mức đường huyết. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc muốn kiểm soát lượng đường trong máu.

Hỗ trợ giảm cân: Với khả năng tạo cảm giác no và hàm lượng calorie gần như bằng không, la hán quả là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang trong quá trình giảm cân. Chất ngọt tự nhiên từ la hán quả giúp hạn chế nhu cầu tiêu thụ đường và đồ ngọt khác.

Kháng viêm và chống ung thư: Các hợp chất glycoside và vitamin C trong la hán quả có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ, đồng thời ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy la hán quả có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lan rộng của tế bào ung thư.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Chất xơ có trong la hán quả giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh của đường ruột. Hơn thế nữa, các chất chống oxy hóa giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do, duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch: La hán quả giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và kháng lại các bệnh nhiễm trùng.

Ai không nên sử dụng nước la hán quả thường xuyên?

Mặc dù có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, tuy nhiên, những đối tượng sau đây được khuyến cáo là không nên sử dụng nước quả la hán thường xuyên, gồm:

- Phụ nữ đang mang thai hoặc đang trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ.

- Người đang bị các chứng ho cảm lạnh, phong hàn, lạnh chân tay,... Nguyên nhân là do quả la hán có tính hàn, có thể là nghiệm trọng hơn tình trạng mà người bệnh đang gặp phải.

- Người có nguy cơ hoặc dị ứng với các thành phần có trong quả la hán.

- Người đang sử dụng các loại thuốc điều trị cũng nên tham khảo qua sự tư vấn của bác sĩ.

Trên đây là tổng hợp những tác dụng của la hán quả và cách sử dụng loại quả này hàng ngày. Hy vọng đây sẽ là những chia sẻ hữu ích giúp bạn có thể yên tâm sử dụng loại “dược liệu” này trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như những người thân.