Ngày 1/5, Công an xã Việt Khê thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 1/5, tại Tỉnh lộ 352, đoạn qua xã Việt Khê, TP Hải Phòng, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy xảy ra khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Phạm Thế A. (SN 1990, trú tại xã Việt Khê) điều khiển ô tô từ xã Việt Khê sang phường Lê Ích Mộc. Chiếc ô tô này đã xảy ra va chạm với xe máy do anh Vũ Văn H. (SN 1996, trú tại phường Lê Ích Mộc) điều khiển, chở vợ là chị Nguyễn Thị Q. (SN 1997) và con trai Vũ Minh H. (SN 2021) đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ. Vợ và con anh H. cùng tài xế ô tô Phạm Thế A. đều bị thương. Cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Việt Khê đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra.

Công an xã Việt Khê đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

