Danh tính 3 người trong gia đình thương vong sau khi ô tô va chạm xe máy

Đời sống 03/05/2026 09:37

Ngày 1/5, Công an xã Việt Khê thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 1/5, tại Tỉnh lộ 352, đoạn qua xã Việt Khê, TP Hải Phòng, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy xảy ra khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Phạm Thế A. (SN 1990, trú tại xã Việt Khê) điều khiển ô tô từ xã Việt Khê sang phường Lê Ích Mộc. Chiếc ô tô này đã xảy ra va chạm với xe máy do anh Vũ Văn H. (SN 1996, trú tại phường Lê Ích Mộc) điều khiển, chở vợ là chị Nguyễn Thị Q. (SN 1997) và con trai Vũ Minh H. (SN 2021) đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ. Vợ và con anh H. cùng tài xế ô tô Phạm Thế A. đều bị thương. Cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Danh tính 3 người trong gia đình thương vong sau khi ô tô va chạm xe máy - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Việt Khê đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra.

Công an xã Việt Khê đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

TIN MỚI: Miền Bắc mưa to đến rất to, cảnh báo khả năng cao xảy ra lốc và mưa đá

TIN MỚI: Miền Bắc mưa to đến rất to, cảnh báo khả năng cao xảy ra lốc và mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 3/5/2026, không khí lạnh nén rãnh áp thấp gây mưa giông cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ; trong khi Trung Trung Bộ đến Nam Bộ vẫn nắng mạnh, đề phòng mưa giông cục bộ về chiều tối.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong