NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

Đời sống 25/03/2026 14:25

Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương-Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 14h cùng ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. 

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 14h hôm nay.

Xăng E5 RON92 không cao hơn 28.075 đồng/lít (giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.882 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 29.957 đồng/lít (giảm 3.883 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 37.899 đồng/lít (giảm 1.767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít (giảm 4.100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 20.245 đồng/kg (giảm 2.364 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 3.000 đồng mỗi lít (kg), còn dầu diesel là 4.000 đồng/lít.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3/2026 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 613 tỷ đồng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về việc Tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 24/3/2026 biến động giảm.

