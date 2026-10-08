Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dù là thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng , nấm rơm vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nếu bị nhầm lẫn với nấm dại hoặc bảo quản không đúng cách. Việc nhận biết đặc điểm của nấm an toàn, dấu hiệu nấm hư hỏng và cách xử lý khi xảy ra ngộ độc sẽ giúp hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.

Nấm rơm giúp tăng cường hệ miễn dịch: Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, nấm rơm cũng có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại những gốc tự do, phòng ngừa nhiễm trùng và giúp những vết thương nhanh lành hơn.

Trung bình trong 100g nấm rơm sẽ có chứa khoảng 57 calo, 3,6g protein, 3,4g Carbohydrate, 3,2g chất béo và khoảng 1,1g chất xơ, các loại vitamin và khoáng chất,... Nấm rơm được dùng để chế biến thành nhiều món ăn có hương vị thơm ngon và có thể mang đến những lợi ích sức khỏe như sau:

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Trong loại nấm này có chứa nhiều khoáng chất và kali rất tốt cho hoạt động của hệ tim mạch. Cụ thể, kali có tác dụng đảm bảo cho mạch máu hoạt động ổn định, chống viêm nhiễm cho các cơ quan nội tạng. Bên cạnh đó, tiêu thụ nấm rơm cũng giúp giảm cholesterol hiệu quả.

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Ngăn ngừa ung thư: Nấm rơm có chứa chất Axit linoleic có tác dụng hạn chế tình trạng tăng hormone estrogen, từ đó hạn chế tình trạng mất cân bằng nội tiết tố và phòng ngừa ung thư vú. Ngoài ra, loại nấm này còn có chứa hợp chất beta-glucans, có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của những tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Hơn nữa, chất selen trong nấm rơm còn giúp ức chế tế bào ung thư.

Là thực phẩm phù hợp cho người bị tiểu đường: Nấm rơm có lượng chất béo và carbohydrate tương đối thấp nên rất tốt cho sức khỏe và phù hợp với người bệnh tiểu đường. Nấm rơm rất tốt cho các hoạt động của gan, tuyến tụy, giúp tăng sản sinh insulin ở mức thích hợp.

Hỗ trợ tăng trưởng: Ăn nấm rơm chính là cách bổ sung đạm cho cơ thể để giúp các mô tăng trưởng và đảm bảo hoạt động của nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Interne

Giúp xương chắc khỏe: Nấm rơm có chứa một lượng lớn canxi và cũng là một loại thực phẩm rất giàu vitamin D. Đây đều là những chất dinh dưỡng cần thiết và quan trọng cho sự phát triển của hệ thống xương khớp. Do đó, bổ sung nấm rơm trong các bữa ăn hàng ngày cũng chính là cách giúp bạn tăng cường và hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh lý về xương khớp.

Ăn nấm rơm nhiều có tốt không?

Nấm rơm giàu dinh dưỡng nhưng nên ăn với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy; người dị ứng với nấm có nguy cơ nổi mề đay, sưng hoặc khó thở. Nên chọn nấm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và chế biến chín trước khi ăn.

Lưu ý khi ăn nấm rơm

Nên chọn nấm rơm tươi, thân chắc, không mốc hay hư hỏng; làm sạch, cắt bỏ gốc và rửa nhanh trước khi chế biến. Nấm cần được nấu chín kỹ, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không ngâm, rửa quá lâu. Người dị ứng với nấm nên thận trọng, ngừng sử dụng nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế nấm rơm tự nhiên

Chọn nấm rơm tươi, thân chắc, không hư hỏng và có nguồn gốc rõ ràng; làm sạch, rửa nhẹ bằng nước sạch, có thể chần sơ rồi bỏ nước luộc đầu nếu có nhiều tạp chất. Sau đó rửa nhanh, để ráo và chế biến sớm để giữ độ tươi, hạn chế nguy cơ hư hỏng.