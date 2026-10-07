Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 07/10/2026 11:30

Củ sen hay còn được gọi là liên ngẫu là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đặc biệt là chị em phụ nữ.

Hầu hết các bộ phận ở trên cây sen đều có thể ăn được. Trong những bộ phận này có chứa rất nhiều dưỡng chất rất có lợi đối với sức khỏe. Trong Đông y cho rằng củ sen vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, bổ phế, cầm máu, bổ dương, an thần. Ngoài ra củ sen còn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Củ sen chứa 70% tinh bột và nhiều chất khác nhau như asparagin, arginine, trigonelin, tyrosine, glucose, vitamin A, B, C, PP và một lượng nhỏ axit amin.

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tác dụng dưỡng da, bổ phế, bổ máu nó còn giúp tăng cường sinh lực. Rất tốt cho người bị huyết hư, thiếu máu, suy nhược, ho lâu ngày, da mặt khô sạm, cơ thể gầy gò, bồn chồn, ngủ không ngon, kinh nguyệt không đều, phụ nữ mang thai thể trạng yếu.

Củ sen có vị bùi, giòn, có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy khẩu vị mỗi người. Từ xào, rán cho đến hầm, củ sen đều mang đến cho bạn những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

Công dụng của củ sen 

Ngăn ngừa bệnh tim

Kali là một chất làm giãn mạch và chất xơ có khả năng làm sạch cholesterol. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocysteine chính là “kẻ thù” gây ra cơn đau tim.

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nâng tầm hệ tiêu hóa

Củ sen là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, đặc biệt là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó đẩy lùi tình trạng táo bón và duy trì sự đều đặn của hệ tiêu hóa. Đồng thời, chất xơ hòa tan đóng vai trò là "thức ăn" cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thụ vitamin, khoáng chất.

Giảm táo bón

Củ sen chứa nhiều chất xơ giúp tăng lượng phân và dễ đi tiêu. Điều này có thể làm giảm táo bón, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa và bài tiết dịch vị, kích thích nhu động ở cơ ruột và dễ đi tiêu.

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng

Củ sen còn có một công dụng đặc biệt là kiểm soát cân nặng của cơ thể nhờ hàm lượng calo thấp cùng rất nhiều các chất xơ và dưỡng chất. Chúng sẽ cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết, tạo cảm giác no lâu trong một khoảng thời gian dài. Từ đó, cơ thể sẽ hạn chế nạp thức ăn và kiểm soát được cân nặng, hạn chế tình trạng béo phì.

Lưu ý khi ăn củ sen 

Trong củ sen có khoảng 70% là tinh bột. Chính vì vậy, những bệnh nhân bị tiểu đường không nên ăn loại củ này quá nhiều. Đồng thời những người bị đại tràng hoặc đau dạ dày cũng không nên ăn quá nhiều củ sen.

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ sen cần được chế biến thật kỹ trước khi ăn, đảm bảo không bị nhiễm các loại ký sinh trùng có hại. Vì củ sen ở phía dưới lớp bùn nên rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng, nổi bật là trùng lát gừng.

Khi bị nhiễm phải loại trùng này, vùng bụng trên sẽ xuất hiện những cơn đau âm ỉ, quá trình tiêu hóa cũng không tốt. Người bệnh lúc này cũng sẽ đi ngoài nhiều hơn, phân có mùi hôi lạ, bị thiếu máu, cơ thể mệt mỏi và có thể bị sưng vù. Vì vậy, để an toàn hơn khi sử dụng, bạn cần phải nấu chín củ sen nhằm tiêu diệt các ký sinh trùng này.

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