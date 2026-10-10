Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 10/10/2026 05:50

3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu hiện đang trên đà vượng sắc. Thiên Tài trợ mệnh giúp con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội trong công việc tay trái. Hãy cố gắng và chăm chỉ làm việc rồi bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ nhận điều Cát lành. Người độc thân sớm tìm được người bạn đời phù hợp với mình nhờ đào hoa vượng. Song song đó, cuộc sống vợ chồng luôn luôn giữ được tiếng nói chung khi cả hai đều nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ khá suôn sẻ, hanh thông. Tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì giúp cho người tuổi này vượt qua được những cảm xúc tiêu cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù tiến độ công việc chậm hơn so với người khác nhưng cũng không có vấn đề nghiêm trọng nào.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Thổ sinh Kim giúp những cặp đôi mới cưới có được tình cảm thắm thiết, thậm chí là thời gian tới nhiều người sẽ có thể đón tin vui mới. Nhờ có đào hoa vượng nên nhân duyên mỉm cười với người độc thân và hôn nhân như ý đối với người có đôi. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn. Được Thiên Ấn chỉ đường dẫn lối, người tuổi này làm việc gì cũng chẳng sợ khó khăn, thử thách. Bản mệnh được Cát Tinh trợ mệnh nên nhận được tin vui trong chuyện công việc. Đa phần người tuổi này rất cần cù và thật thà nên dù làm công việc gì cũng được người khác tương trợ khi khó khăn. 

Tuy nhiên, vận trình tình cảm cần bình tĩnh hơn trong mọi tình huống. Ngũ hành Thổ khắc Thủy làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của các cặp đôi yêu nhau đang trong giai đoạn tìm hiểu. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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