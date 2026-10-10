Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 10/10/2026 04:15

3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Bạn được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

May mắn, con giáp may mắn này được chuyện tình cảm hài hòa, gia đình yên ấm, các thành viên gắn kết với nhau Bạn và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau điều gì mà luôn luôn tâm sự, trao đổi với nhau mọi việc trong nhà, cho dù việc lớn hay nhỏ nên duy trì hạnh phúc rất tốt.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bản mệnh đều đạt bước tiến đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó.

Công việc được cả cát tinh Thiên Ấn che chở nên không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bản mệnh khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán của những chú Khỉ khiến bạn rất hài lòng.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên suôn sẻ và khởi sắc trong thời gian tới. Nhiều khoản thu về từ công việc chính, bản mệnh lại khéo tích cóp, gom góp về chứ không để hoang phí nên tiền bạc càng thêm sinh sôi nảy nở, trao cho con giáp này nhiều cơ hội để có thể phát triển trong các lĩnh vực khác nữa.

Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 17 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Chúc mừng 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ

Chúc mừng 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ