Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 10/10/2026 16:00

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn có cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay sau ngày 10/10 này nhé!

Con giáp tuổi Mão

Sau ngày 10/10, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự ưu ái của lãnh đạo trong ngày hôm nay. Bạn được giao cho những nhiệm vụ quan trọng giúp khẳng định vị thế hoặc được cấp trên đích thân chỉ dẫn cho những điều còn chưa hiểu rõ. Hãy nhắc nhở mình không ngừng cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của cấp trên. Khi phải bắt tay giải quyết những công việc mới, bạn cũng chớ nên quá lo lắng.

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của người thân trong gia đình. Cũng nhờ vậy, bản mệnh thêm tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng thử thách trong những công việc hoàn toàn mới.

Con giáp tuổi Ngọ

Sau ngày 10/10, con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ cũng được trải hoa hồng. Bằng kiến thức và kinh nghiệm phong phú, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên nhờ cách giải quyết vấn đề thông minh và khéo léo. Thời gian này bản mệnh tiền bạc dư dả, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Công sức bản mệnh bỏ ra đã giúp bản mệnh gặt hái được thành quả xứng đáng.

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người cảm thấy đã đủ hiểu về nhau, mong muốn được ở bên nhau thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện tương lai.

Con giáp tuổi Thân

Sau ngày 10/10, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân làm ăn kinh doanh có thể ký kết hợp đồng với những đối tác triển vọng. Bạn luôn nhanh chóng nắm bắt xu hướng nên thường kiếm về một khoản bộn tiền. Người làm công ăn lương nên mạnh dạn nêu ý kiến, quan điểm của mình. Có những khi những góp ý tưởng chừng nhỏ bé của bạn lại khiến cả tập thể phải thay đổi. Do đó, hãy luôn tự tin vào bản thân, bạn có thể góp phần thúc đẩy tập thể tiến xa hơn nữa.

 

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, con giáp này không muốn níu kéo thứ tình cảm đã không còn được thắm thiết như thuở ban đầu. Bạn chấp nhận chia tay nếu hai người đã trở nên lạnh nhạt. Tưởng đây là một cái kết buồn, song bạn lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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