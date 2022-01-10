Xôn xao hình ảnh cá sấu xuất hiện tại TP.HCM

Xã hội 10/01/2022 19:45

Được biết, con cá sấu này xuất hiện tại kênh Lò Gốm nhưng sau đó đã được chủ đem về nhà.

Theo VnExpress, hình ảnh một con cá sấu bất ngờ được lan truyền trên MXH Facebook vào ngày 10/1 vừa qua là được chụp tại kênh Lò Gốm, thuộc địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đăng tải bức ảnh cho biết, thời điểm này là khi nước trong kênh Lò Gốm đang xuống thấp thì con cá sấu này xuất hiện và nằm ở mé bờ kè. Tuy vậy, chỉ một lúc sau là nó lại nhảy xuống nước và lặn mất tâm.

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Con cá sấu nặng khoảng 7kg xuất hiện tại kênh Lò Gốm, quận 6, TP.HCM - Ảnh: VnExpress

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, đã có người báo cho cơ quan chức năng về sự việc. Xác minh bước đầu cho thấy, vị trí chính xác nơi mà con cá sấu xuất hiện là đoạn kênh Lò Gốm ở đối diện số nhà 987 đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, TP.HCM. Ngoài ra, con cá sấu này nặng khoảng 7kg và khiến người dân cực kỳ lo lắng khi xuất hiện.

Ngay sau khi UBND phường 8, quận 6 nhận được thông tin trình báo của người dân về vụ việc trên đã tiến hành xác minh thông tin. Tuy vậy, trong lúc chính quyền đi xác nhận đã có hai người tự xưng là chủ của con cá sấu kia đến vây bắt và mang nó đi. Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến sự việc trên.

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Liên quan đến vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, lãnh đạo công an huyện Đức Hòa cho biết: "Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can".

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