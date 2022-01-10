Cận cảnh quá trình cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng Lai: Có phát hiện điều gì bất thường?

Sau một thời gian các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Hiện, ông Lê Tùng Vân đang được tại ngoại để tiếp tục điều tra, khởi tố - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin từ Báo Tiền Phong, mới đây, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan.