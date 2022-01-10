Cận cảnh quá trình cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng Lai: Có phát hiện điều gì bất thường?

Xã hội 10/01/2022 16:10

Liên quan tới sai phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, Cảnh sát khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người, cho tại ngoại 1 bị can. Cảnh sát cũng đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai).

Sau một thời gian các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Cận cảnh quá trình cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng Lai: Có phát hiện điều gì bất thường? - Ảnh 1
Hiện, ông Lê Tùng Vân đang được tại ngoại để tiếp tục điều tra, khởi tố - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin từ Báo Tiền Phong, mới đây, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan.

Cận cảnh quá trình cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng Lai: Có phát hiện điều gì bất thường? - Ảnh 2
Khám xét Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, đến nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa cũng bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cận cảnh quá trình cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng Lai: Có phát hiện điều gì bất thường? - Ảnh 3
Bị can Lê Tùng Vân tại thời điểm cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng lai - Ảnh: Tiền phong 

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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