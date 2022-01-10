Hình ảnh mới nhất của 'đệ tử ruột' Tịnh Thất Bồng Lai: Đeo còng số 8, ngồi thẫn thờ làm việc với cơ quan điều tra

Xã hội 10/01/2022 06:04

Mới đây cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ hình ảnh mới nhất của 'đệ tử ruột' Nhất Nguyên của Tịnh Thất Bồng Lai, đeo còng số 8, ngồi bần thần làm việc với cơ quan điều tra.

Mới đây nhất, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau hình ảnh được cho là mới nhất của Nhất Nguyên - "đồ đệ" của ông Lê Tùng Vân, một trong 3 bị can vừa bị bắt tạm giam trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai. 

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, Nhất Nguyên đang mặc áo nâu Phật tử, đeo khẩu trang và hai tay bị tra còng số 8. Trong một bức ảnh, “đồ đệ ruột” của “thầy ông nội” đang ngồi trên ghế với gương mặt thẫn thờ, tâm trạng chán chường. 

Hình ảnh mới nhất của 'đệ tử ruột' Tịnh Thất Bồng Lai: Đeo còng số 8, ngồi thẫn thờ làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh 1
Hình ảnh lan truyền của Nhất Nguyên, đeo còng số 8, ngồi "bần thần" làm việc cùng cơ quan điều tra. 

Với bức ảnh còn lại, Nhất Nguyên đang ký vào loạt giấy tờ để trên bàn, phía đối diện anh là các cán bộ công an. Hiện những bức ảnh này vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn. 

Hình ảnh mới nhất của 'đệ tử ruột' Tịnh Thất Bồng Lai: Đeo còng số 8, ngồi thẫn thờ làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh 2

Được biết, Nhất Nguyên tên thật là Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), trước đó từng cho biết mình là trẻ mồ côi được "thầy ông nội" Lê Tùng Vân nuôi dưỡng từ bé. 

Năm 2017, Nhất Nguyên cùng Hoàn Nguyên tự nhận mình là "tu sĩ" tham gia cuộc thi hát Bolero Tuyệt đỉnh song ca của đài Vĩnh Long, thu hút được đông đám sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng nhận về những phản ứng trái chiều từ dư luận khi khoác áo tu hành để tham gia chương trình truyền hình. Sau đó, hai người tự rút lui khỏi chương trình vì lý do sức khỏe.  

Hình ảnh mới nhất của 'đệ tử ruột' Tịnh Thất Bồng Lai: Đeo còng số 8, ngồi thẫn thờ làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của 'đệ tử ruột' Tịnh Thất Bồng Lai: Đeo còng số 8, ngồi thẫn thờ làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh 4

Không chỉ tham gia cuộc thi ca hát, Nhất Nguyên cùng một số "sư thầy" khác còn từng tham gia cuộc thi thể hình và đạt được một số giải thưởng. Được biết, cả Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đều có bằng "huấn luyện viên thể hình".

Trước đó, theo nguồn tin từ Thanh Niên, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày 5.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định trên đều được Viện KSND H.Đức Hòa phê chuẩn.

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