Lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi, Hoa Hậu Phương Lê gặp 'biến lớn' liên quan đến các con, phải 'cấp tốc' thuê vệ sĩ, giám sát chặt chẽ 24/24

Là một người mẹ, Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới 2017 Phương Lê đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động vô nhân tính của nghi can.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị 'dì ghẻ' bạo hành đến chết đã gây rúng động, phẫn nộ cực lớn trong dư luận.

Ngoài ra, Phương Lê cho biết cô sẽ hỗ trợ mẹ đẻ của bé gái vô tội thuê thuật sư theo vụ kiện tới cùng.

Hoa hậu Phương Lê đã có nhiều bài đăng lên án 'dì ghẻ' lẫn người bố trên trang cá nhân, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em.

Theo Thanh Niên đưa tin, Hoa hậu Phương Lê cho biết một đối tượng dùng tài khoản ảo nhắn tin trực tiếp, yêu cầu cô dừng lên tiếng trên mạng xã hội về việc “không phải chuyện gia đình mình”. Đặc biệt, người này còn có lời lẽ hăm dọa “muốn giữ mạng 3 đứa con thì nên im lặng...”.

Chia sẻ với nguồn trên, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 nói: “Tôi vừa nhận tin nhắn vào chiều nay. Tôi nghĩ có lẽ người này đang đề cập đến việc tôi lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi bị bao hành. Gần đây, tôi lên tiếng rất gay gắt và quyết liệt vụ này vì muốn bảo vệ trẻ em. Có thể, ai đó không thích tôi lên tiếng nên làm như vậy”. Phương Lê cũng cho biết trợ lý cô đang tìm hiểu thông tin về tài khoản trên.

Để đảm bảo an toàn, nữ doanh nhân đã thuê vệ sĩ bảo vệ khi các con ra đường. Đồng thời, nhà riêng của cô lúc nào cũng có bảo vệ túc trực 24/24. “Các bé ra đường lúc nào cũng có vệ sĩ theo. Trường học của các con cũng rất an ninh lại gần nhà. Khi cha bận, tôi và tài xế riêng sẽ đưa con đến trường”, Phương Lê chia sẻ thêm.

Ảnh: Tổng hợp