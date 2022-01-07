Trang Facebook cá nhân của "dì ghẻ" Quỳnh Trang liên tục bị đào lại những hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh kèm những dòng caption gây sốc cộng đồng mạng.

Theo Báo Thanh Niên cập nhật thông tin liên quan vụ bé gái 8 tuổi N.T.V.A tử vong với nhiều vết thương trên người, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội Giết người và tội Che giấu tội phạm. Đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội Giết người và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé A.) về tội Hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những thông tin liên quan đến vụ án, thì những thông tin về cuộc sống cá nhân, hình ảnh của dì ghẻ Quỳnh Trang luôn được cư dân mạng liên tục bị "đào lại". Mới đây nhất, cư dân mạng vừa tìm thấy một bài đăng của Quỳnh Trang vào thời điểm đầu tháng 3 năm nay. Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đăng tải một bức ảnh cá nhân kèm theo dòng caption: "Tiền em thiếu, về nợ cùng em. Anh ghét ai, em đánh cùng anh".

Bức ảnh cùng dòng trạng thái nói trên vào thời điểm được Quỳnh Trang đăng tải có lẽ chỉ là một lời "thả thính" hot trend trên MXH. Tuy nhiên, ở hiện tại, giữa thời điểm vụ việc bé gái V.A bị bạo hành tử vong gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, bài đăng này của Quỳnh Trang lại được cư dân mạng thi nhau chia sẻ kèm những bình luận gay gắt và chỉ trích không ngừng. Trước khi bị bắt tạm giam, Quỳnh Trang được biết đến với những hình ảnh sexy, quyến rũ, cuộc sống chanh sả. Điều này, càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ nhiều hơn, vì ít ai nghĩ một cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoan hiền như vậy lại có thể làm ra những hành động "dã man" với một bé gái 8 tuổi.



Hiện tại, bên dưới các bài đăng của Trang, cư dân mạng đều để lại những bình luận nhắc đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích hành động mất nhân tính của người "dì ghẻ" đối với con riêng của chồng. Ảnh: Tổng hợp

Xóa dữ liệu camera, giấu tội cho người tình: Bố bé 8 tuổi có thể bị xử lý vì tội giết người giống Trang? Theo luật sư, trường hợp bố cháu V.A. xóa thông tin dữ liệu trong camera nhưng không phải là người thực hiện hành vi phạm tội (đánh đập bé đến chết) thì sẽ bị xử lý về tội "Che giấu tội phạm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-ghe-bao-hanh-be-gai-8-tuoi-tung-co-phat-ngon-gay-soc-tren-mxh-anh-ghet-ai-em-danh-cung-anh-444819.html