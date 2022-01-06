Sau ý kiến “thương xót” mẹ kế, chuyên gia giáo dục liên tục bị nhận tin nhắn đe dọa, lên tiếng nói rõ tất cả

Xã hội 06/01/2022 21:38

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên cho biết chị chưa bao giờ bày tỏ quan điểm bênh vực “dì ghẻ” như nhiều người vẫn nghĩ. Chuyên gia giáo dục cũng khẳng định mình chưa bao giờ nói người “dì ghẻ” này vô tội.

Vừa qua, MXH không khỏi tranh cãi trước việc chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên khi có cô có những lý giải về vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành.

Cụ thể, chuyên gia giáo dục viết: “Trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình dì ghẻ tôi chợt thấy thương lẫn trách cha mẹ của cô ấy. Ở tuổi này làm gì đã biết dạy con mà lại phải nuôi dạy đứa trẻ không phải con ruột của mình. Chính vì áp lực ấy cô lúc nào cũng như lên cơn điên với em bé. Khi hành xử trong cơn điên người ta không thể kiểm soát được hành vi”

“Cô dì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng. Cô cũng giống như nhiều cha mẹ ruột khác từng cho rằng phải đánh trẻ thì mới dạy được. Trong lúc đánh cô như một con thú. Đây là trạng thái mất kiểm soát của nhiều người lớn khi đánh con mình” - chị Quyên bày tỏ quan điểm.

Sau ý kiến “thương xót” mẹ kế, chuyên gia giáo dục liên tục bị nhận tin nhắn đe dọa, lên tiếng nói rõ tất cả - Ảnh 1

Sau khi bài viết được đăng tải, chị Quyên nhận phải ý kiến trái chiều lớn vì bị cho là "bênh vực" Quỳnh Trang. Trả lời với Doanh nghiệp và Tiếp thị, chuyên gia giáo dục Diễm Quyên đã chính thức lên tiếng và có những phần trần về việc này.

Chuyên gia Diễm Quyên nói: “Lúc đầu, tôi đọc thông tin biết Quỳnh Trang sinh năm 1995, tôi đã hơi bất ngờ vì cô ta còn trẻ quá. Người được chăm sóc, chiều chuộng, ăn chơi cô ta khó có đủ bản năng của một người mẹ. Bởi, Trang sẽ sống chỉ cho bản thân của cô ta.

Tôi là một người làm giáo dục. Vì vậy, tôi đã bình luận vấn đề xã hội này trên quan điểm, nhìn nhận trách nhiệm của giáo dục. Theo tôi, người ta sử dụng bạo lực khi thất bại, không có kĩ năng, giải pháp để giải quyết vấn đề.

Vì Quỳnh Trang không biết cách dạy dỗ nên cô ta mới đánh con. Tôi nhìn thấy biểu hiện cuộc sống của Trang có thể thấy cô ấy được cưng chiều từ nhỏ. Những người như vậy, họ muốn làm gì sẽ làm ngay, và chỉ làm theo bản năng. Họ không trì hoãn hành động của mình để tư duy, suy nghĩ, cân nhắc hay phản biện. Đây là một trường hợp bị thiếu giáo dục.

Nếu tôi bênh vực Trang, tôi đã nói cô ta không có tội. Còn đằng này, tôi đang lý giải hành vi phạm tội của Quỳnh Trang dưới góc độ giáo dục. Cô ta không tìm được giải pháp. Nhiều người nói rằng đó là do bản chất, tôi nghĩ ai cũng có bản chất xấu trong người. Tuy nhiên, nếu có biện pháp, kỹ năng để kiểm soát hành vi, mọi chuyện sẽ khác".

Sau ý kiến “thương xót” mẹ kế, chuyên gia giáo dục liên tục bị nhận tin nhắn đe dọa, lên tiếng nói rõ tất cả - Ảnh 2

Chuyên gia giáo dục Diễm Quyên cũng cho biết thời gian qua chị đã phải chịu rất nhiều lời chỉ trích, mỗi giờ trôi qua, chị đã phải nhận hàng trăm tin nhắn chửi bới: “Tôi viết bài viết này khi đang mắc Covid-19. Có thể, ý tứ của bài còn loanh quanh, hơi lộn xộn, tuy nhiên tôi đã không sửa. Thông thường, bài viết trên trang của tôi chỉ có người thân, bạn bè vào tương tác. Chính tôi cũng bất ngờ khi bài viết lần này lại gây tranh cãi, bị bóp méo nhiều đến như vậy. Họ cắt đoạn đầu của bài viết và tung lên mạng xã hội, bóp méo rằng tôi đang bênh vực Quỳnh Trang.

Cứ mỗi giờ trôi qua, tôi nhận được hàng trăm tin nhắn chửi bới thô tục, thóa mạ, đòi giết con tôi, làm hại gia đình. Mọi người nhân danh tình thương tại sao lại đòi đi giết người khác? Nếu tinh thần tôi không vững vàng, tôi nghĩ tôi đã đổ gục từ giây phút đó.

Tôi nghĩ, việc người ta bức xúc vì một vấn đề xã hội đáng lên án là tốt, người ta thờ ơ với thời cuộc mới đáng sợ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải ý kiến một cách có thông tin, có kiểm chứng.

Sau ý kiến “thương xót” mẹ kế, chuyên gia giáo dục liên tục bị nhận tin nhắn đe dọa, lên tiếng nói rõ tất cả - Ảnh 3

Cuối cùng, chuyên gia giáo dục Diễm Quyên gửi lời khuyên đến bậc cha mẹ thông qua vụ bạo hành bé 8 tuổi: “Đánh đập, bạo hành trẻ không bao giờ mang đến kết quả tốt đẹp. Bởi, đứa trẻ đó sẽ bị tổn thương tinh thần, thể xác khiến khoảng cách giữa các em và bố mẹ sẽ xa ra. Sự chỉ trích cũng không làm cho trẻ tốt hơn được. Nó chỉ là tác động khiến trẻ sợ hãi tức thì, sau đó trẻ sẽ phản ứng lại. Việc tập trung vào việc chạy điểm hoàn toàn không có ích cho tương lai của trẻ. Nếu bắt một đứa trẻ học mười mấy tiếng một ngày là vô cùng phản khoa học. Trẻ tuổi học nên được vừa học, vừa chơi. Để con tiếp thu tốt, bố mẹ nên khuyến khích hành vi tốt của con” - chuyên gia giáo dục chia sẻ.

Ảnh: Tổng hợp, Internet

 

Sau loạt chỉ trích vì 'thương xót' mẹ kế, chuyên gia giáo dục phản hồi: 'Tôi không bênh vực, điều đó là không đúng'

Sau loạt chỉ trích vì 'thương xót' mẹ kế, chuyên gia giáo dục phản hồi: 'Tôi không bênh vực, điều đó là không đúng'

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, bà Tô Thuỵ Diễm Quyên (một chuyên gia giáo dục của Microsoft ở TP.HCM) đã có những phản hồi.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyên gia giáo dục toàn cầu Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành dì ghẻ đánh con chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 23 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 53 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số