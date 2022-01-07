Vụ 2 cháu bé chết bất thường dưới ao: Bà nội bị tình nghi đã treo cổ tự tử

Xã hội 07/01/2022 20:59

Thi thể của bà nội nghi liên quan đến cái chết bất thường của hai cháu bé ở Đắk Nông vừa được lực lượng chức năng tìm thấy trong vườn điều gần nhà.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, vào chiều 7/1, một lãnh đạo UBND xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xác nhận, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nghi là bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, bà nội của hai cháu bé chết bất thường dưới hồ nước hôm 10/12/2021) trong tư thế treo cổ trong vườn điều.

Vụ 2 cháu bé chết bất thường dưới ao: Bà nội bị tình nghi đã treo cổ tự tử - Ảnh 1
Vụ 2 cháu bé chết bất thường dưới ao: Bà nội bị tình nghi đã treo cổ tự tử - Ảnh 2

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra nguyên nhân dẫn cái chết bất thường của Thào Thị Phương D. (SN 2018) Thào Thị D. (SN 2021, trú cùng địa chỉ). Hai cháu nhỏ này được người dân phát hiện tử vong ở hồ nước gần nhà.

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Vừ Thị Sáng cùng chồng ở với 2 người con trai (2 nhà sát vách nhau) tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang.

Sáng 10/12/2021, vợ chồng người con trai lớn đi hái cà phê thuê nên gửi cháu Thào Thị Phương D. cho bà Sáng trông.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người con dâu thứ 2 cũng gửi cháu Thào Thị D. cho bà Sáng trông để đi lấy củi.

Hai tiếng sau, người con dâu thứ về nhà, không thấy bà Sáng và hai cháu. Người phụ nữ này nghĩ rằng mẹ chồng đưa 2 cháu đi chơi nên không đi tìm. Đến chiều, chồng bà Sáng và các con đi làm về đã cùng đi tìm 3 bà cháu nhưng vẫn không thấy đâu.

Đến khoảng 12h30’ ngày 11/12, một người dân tại thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang phát hiện thi thể hai cháu bé nổi tại ao nên thông báo cho mọi người biết và trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, cơ quan điều tra và người nhà đã tổ chức tìm bà Vừ Thị Sáng nhưng không tìm thấy.

Gần hiện trường, người dân còn phát hiện sợi dây thừng. Trước ngày xảy ra vụ việc, bà Sáng có mâu thuẫn, cãi nhau với các con.

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