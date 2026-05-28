Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng

Hôm nay, ngày 28/5/2026 giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi giá dầu thô đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn hạ nhiệt. Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc và rớt dưới ngưỡng 160 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (28/5), giá vàng trong nước lao dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 156 triệu đồng/lượng, bán ra còn 159 triệu đồng, giảm 1,7 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Mi Hồng mua vào 157,2 triệu đồng và bán ra 159 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng sau một ngày... Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 1,7 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 155,8 triệu đồng, bán ra 158,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào 156 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng… Giá vàng trong nước liên tục đi xuống theo đà giảm mạnh của thế giới nhưng chênh lệch giữa chiều mua và bán cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đây là rủi ro thường trực và cũng khá cao cho người mua vào.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 28/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.459 USD/ounce, giảm 61 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.520 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.508 USD), thì giá vàng hôm nay chỉ giảm 49 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ sự suy yếu của các yếu tố hỗ trợ truyền thống. Giá dầu thô giảm mạnh đã làm hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, trong khi thị trường chứng khoán quốc tế phục hồi và triển vọng hòa hoãn tại eo biển Hormuz khiến nhu cầu trú ẩn an toàn giảm sút. Cụ thể, giá dầu thô xuống ngưỡng 92 USD/thùng Việc Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz đã giúp thị trường năng lượng hạ nhiệt, qua đó kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống quanh mức 4,5%. Mặc dù lãi suất trái phiếu giảm thường hỗ trợ giá vàng, nhưng hiệu ứng tích cực này đã bị lấn át bởi sự suy giảm rõ nét của yếu tố trú ẩn vốn an toàn. Giới phân tích nhận định giá vàng đang chịu tác động kép trái chiều: tiêu cực từ việc giảm phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, nhưng có phần được hỗ trợ bởi áp lực lãi suất thấp hơn và giá năng lượng giảm. Nhiều chuyên gia cho rằng đà giảm có thể tiếp tục trong ngắn hạn nếu các tín hiệu hòa hoãn tại Trung Đông được xác nhận và chứng khoán toàn cầu duy trì đà tăng điểm.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/5/2026: Đảo chiều sụt giảm, vàng SJC mất gần 1 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 27/5/2026, sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay của thế giới đã suy yếu khi đồng USD mạnh lên và sự biến động trở lại của giá dầu thô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2852026-boc-hoi-gan-2-trieu-chinh-thuc-ve-duoi-muc-160-trieu-ong-761038.html