5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn

Sống khỏe 05/10/2025 16:20

Tôm là một trong những loại động vật có vỏ được chế biến và tiêu thụ phổ biến trên thế giới. Thực phẩm này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi đối tượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn và ăn sai cách còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tôm là một loại hải sản phổ biến, được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng protein dồi dào, ít béo. Dù tôm hấp, tôm nướng hay tôm rim mặn đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, thì việc ăn vỏ tôm có tốt không và có nên ăn nhiều vỏ tôm là vấn đề được nhiều người quan tâm.

5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của tôm đối với sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Tôm là loại hải sản chứa ít calo nhưng giàu protein nạc và chất béo tốt, giúp bạn cảm thấy no lâu, kiểm soát cơn thèm ăn mà không gây tăng cân. Một nghiên cứu cho thấy người tiêu thụ nhiều omega-3 từ tôm và các động vật có vỏ khác có cảm giác no lâu hơn sau mỗi bữa ăn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Hàm lượng omega-3 và vitamin B12 trong tôm giúp giảm viêm và củng cố hệ tim mạch, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Thiếu vitamin B12 thường làm tăng mức homocysteine - một yếu tố nguy cơ cho bệnh tim.

Tăng cường chức năng não bộ: Omega-3 và vitamin B12 còn tham gia vào sự phát triển và duy trì các chức năng não, đặc biệt quan trọng với trẻ em và người lớn tuổi.

5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nâng cao hệ miễn dịch: Tôm chứa nhiều kẽm - khoáng chất cần thiết để phát triển tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật hiệu quả hơn.

Tôm luôn là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, việc ăn tôm cần tuân thủ một số nguyên tắc để tránh các nguy cơ về sức khỏe và hệ tiêu hóa.

5 Lưu ý cần nhớ khi thưởng thức tôm

Tuyệt đối không ăn tôm sống hoặc chưa nấu chín kỹ

Tôm, đặc biệt là tôm nước ngọt, có thể chứa ký sinh trùng hoặc vi khuẩn Vibrio gây bệnh. Ăn tôm sống (như tôm tái chanh, gỏi tôm) hoặc tôm chưa chín kỹ có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm cấp tính hoặc nhiễm ký sinh trùng (ví dụ: sán) vào cơ thể. Tôm cần được nấu chín hoàn toàn cho đến khi thịt chuyển sang màu hồng đỏ và không còn trong suốt.

5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá nhiều tôm trong một bữa ăn

Tôm chứa hàm lượng Protein và Cholesterol khá cao.

Đối với người lớn: Ăn quá nhiều tôm có thể gây khó tiêu, đầy bụng do lượng protein cao cần thời gian dài để chuyển hóa.

Đối với trẻ em: Ăn quá nhiều tôm cùng lúc (nhất là khi bụng đói) có thể gây rối loạn tiêu hóa và không hấp thu được hết dinh dưỡng.

Lưu ý: Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 100 – 150 gram tôm mỗi lần và cân bằng với các thực phẩm khác.

Cần loại bỏ đầu, vỏ và đường chỉ đen (chỉ tôm)

Vỏ và đầu tôm: Chứa nhiều Cholesterol và có thể là nơi tích tụ các chất độc hại từ môi trường nước (như kim loại nặng).

5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ đen (đường tiêu hóa): Là nơi chứa chất thải của tôm. Mặc dù không độc, nhưng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tránh nhiễm khuẩn, nên loại bỏ đường chỉ đen dọc lưng tôm trước khi chế biến.

Tránh kết hợp tôm với Vitamin C liều cao

Đây là lưu ý dựa trên một cảnh báo lý thuyết về mặt hóa học: tôm (và các loại hải sản vỏ cứng khác) có thể chứa Arsenic hóa trị 5 (AsV). Nếu tiêu thụ cùng lúc với lượng lớn Vitamin C, có thể xảy ra phản ứng chuyển hóa AsV thành Arsenic hóa trị 3 (AsIII), là một chất độc.

Lưu ý thực tế: Mặc dù nguy cơ là cực kỳ thấp trong điều kiện tiêu dùng bình thường, nhưng tốt nhất là không nên uống Vitamin C liều cao ngay sau khi ăn hải sản.

Tuyệt đối kiêng tôm khi bị dị ứng

Dị ứng tôm là một trong những loại dị ứng hải sản phổ biến nhất, do cơ thể phản ứng với protein Tropomyosin có trong tôm.

Nguy cơ: Dị ứng tôm có thể gây ra các phản ứng từ nhẹ (nổi mề đay, ngứa họng) đến nặng (khó thở, sốc phản vệ).

5 lưu ý quan trọng để ăn tôm đúng cách và an toàn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu bạn hoặc người thân có tiền sử dị ứng tôm hoặc hải sản, cần tuyệt đối kiêng ăn tôm và cẩn thận với các món ăn có chứa chiết xuất từ tôm.

Việc nắm rõ 5 lưu ý trên sẽ giúp bạn thưởng thức món tôm một cách trọn vẹn, ngon miệng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn tôm không?

Bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn tôm không?

Bị u tuyến giáp uống gì được rất nhiều người bệnh quan tâm tìm hiểu... Người mắc bệnh u tuyến giáp cũng cần nắm rõ các thực phẩm nên ăn và nên kiêng để xây dựng chế độ dinh dưỡng an toàn, phù hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   lưu ý khi ăn tôm dinh dưỡng của tôm sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cá Chép được ví là vị thuốc bổ dưỡng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Cá Chép được ví là vị thuốc bổ dưỡng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn

Xôi là món ăn sáng quen thuộc, nhưng ăn hằng ngày có thực sự tốt cho sức khỏe?

Xôi là món ăn sáng quen thuộc, nhưng ăn hằng ngày có thực sự tốt cho sức khỏe?

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt gà là "siêu thực phẩm" giàu protein và 4 nguyên tắc ăn đúng để khỏe mạnh

Thịt gà là "siêu thực phẩm" giàu protein và 4 nguyên tắc ăn đúng để khỏe mạnh

Uống nước dừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này

Uống nước dừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này