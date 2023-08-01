Tôm được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' nhưng kết hợp với những nguyên liệu này cẩn thận gặp nguy: Nhẹ thì 'miệng nôn trôn tháo', nặng thì nguy kịch tới tính mạng

Sống khỏe 01/08/2023 17:33

Tôm là một trong những loại hải sản rất được ưa chuộng với nhiều món hấp dẫn từ cách chế biến đơn giản như món hấp, món luộc cho đến món lẩu, món kho và món nước.

Giá trị dinh dưỡng của tôm

Tôm là một trong những loại động vật có vỏ được tiêu thụ phổ biến, cung cấp một lượng lớn các chất dinh dưỡng quan trọng không có nhiều trong các thực phẩm khác ví dụ như i - ốt. Đây là loại thực phẩm ít calo nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Mỗi khẩu phần tôm khoảng 85g cung cấp khoảng 84 calo cho cơ thể cùng hơn 9 loại vitamin và khoáng chất khác nhau.

Tôm được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' nhưng kết hợp với những nguyên liệu này cẩn thận gặp nguy: Nhẹ thì 'miệng nôn trôn tháo', nặng thì nguy kịch tới tính mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Protein: Tôm chứa tất cả các axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Đây là cách tốt nhất giúp cơ thể tăng hàm lượng protein mà không cần phải bổ sung thêm chất béo bão hòa. Bạn sẽ nhận được khoảng 20.1g protein trên một khẩu phần ăn 100g tôm.

Vitamin và khoáng chất: Tôm có một hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng với đầy đủ các vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. 100g tôm có 35g mangan, 214g phốt pho, 0.25g sắt, 264mg kali, 1.34g kẽm, 35mg magie và 119 mg natri…

Chất béo: Tôm là thực phẩm chứa ít chất béo, nhỏ hơn 1g trong mỗi khẩu phần ăn. Hầu hết chất béo trong tôm đến từ axit béo omega 3 có lợi và chất béo không bão hòa đa. Một điều bạn nên lưu ý là hàm lượng chất béo trong tôm có thể thay đổi tùy thuộc vào cách chế biến.

Những thực phẩm "đại kỵ", không nên kết hợp với tôm

Táo đỏ

Táo là một loại quả giúp tăng cường kháng thể và miễn dịch cho con người. Trong thành phần của táo đỏ rất giàu vitamin, khi táo đỏ sẽ làm cho vitamin chứa trong táo kết hợp với chất oxit asen có chứa trong thịt tôm hoặc vỏ tôm tạo thành chất trioxit asen, khi chất này ngấm vào cơ thể của con người khiến cơ thể suy nhược, gây dị ứng, ngộ độc, nếu số lượng quá lớn có thể đe dọa tính mạng của bạn. Vì vậy, chớ dại mà kết hợp hai thực phẩm này với nhau.

Các thực phẩm giàu vitamin C

Người ta phát hiện trong thịt tôm có chứa asen, đặc tính chất này không gây hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu gặp phải vitamin C thì asen sẽ phản ứng và chuyển hóa thành asen hóa trị 3, chính hợp chất này khiến cho sức khỏe gặp phải một số vấn đề, thậm chí có thể gây tử vong.

Tôm được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' nhưng kết hợp với những nguyên liệu này cẩn thận gặp nguy: Nhẹ thì 'miệng nôn trôn tháo', nặng thì nguy kịch tới tính mạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, khi ăn tôm, bạn nên tránh việc dùng chung các loại thực phẩm giàu vitamin C cũng như giãn cách thời gian sử dụng 2 loại thực phẩm này để tránh gây hại cho sức khỏe.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành

Thịt tôm chứa lượng lớn protein, trong khi vỏ tôm thì chứa nhiều canxi. Mặc khác, đậu nành cũng như các sản phẩm làm từ đậu nành đều thuộc nhóm thực phẩm giàu protein và canxi.

Do đó, nếu bạn tiêu thụ cùng một lúc hai loại thực phẩm này thì dễ xảy ra chứng khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy, béo bụng và một số vấn đề sức khỏe khác.

Cà chua

Tôm được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' nhưng kết hợp với những nguyên liệu này cẩn thận gặp nguy: Nhẹ thì 'miệng nôn trôn tháo', nặng thì nguy kịch tới tính mạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần dinh dưỡng của cà chua chứa nhiều vitamin C, vitamin E kỵ với tôm bởi khi ăn cà chua với tôm, cà chua sẽ sinh ra 1 hợp chất (thạch tín), rất có hại cho sức khỏe của bạn. Nếu ăn phải nhẹ thì dị ứng ngộ độc, nặng thì mất mạng như chơi. Tốt nhất là mọi người nên tránh.

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