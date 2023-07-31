Điểm danh những loại thực phẩm cần phải kiêng kị trong kỳ 'dâu rụng' mà chị em phụ nữ nên biết

Sống khỏe 31/07/2023 06:20

Dưới đây là những loại thực phẩm mà chị em cần phải tránh khi đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt.

Các loại thực phẩm chức năng có công dụng bổ khí hoạt huyết

Chẳng hạn như dầu vừng, nhân sâm, rượu,... Ăn các loại thuốc hoạt huyết sẽ làm tăng lượng máu kinh.

Muốn bổ máu thì bạn nên ăn những thực phẩm giàu sắt như gan ngỗng, tiết lợn, tiết vịt, hành lá, rau dền đỏ,... Trong chế độ ăn uống bạn cũng nên chú ý tới các thành phần thúc đẩy hoặc ức chế sự hấp thụ sắt. Các thành phần thúc đẩy hấp thu sắt chủ yếu bao gồm vitamin C, thịt gia cầm, cá và các loại thịt khác.

Điểm danh những loại thực phẩm cần phải kiêng kị trong kỳ 'dâu rụng' mà chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Axit tannic trong trà có thể ức chế hấp thu sắt rất mạnh, hàm lượng càng nhiều thì tác dụng càng mạnh nhưng tăng vitamin C có thể làm giảm bớt những tác dụng ức chế này. Chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nên tránh dùng trà và cà phê trong bữa ăn. Nếu thực sự muốn uống thì nên uống cách nhau hai giờ để không cản trở quá trình hấp thụ sắt.

Đồ ăn lạnh

Ăn kem, uống nước lạnh... khi đang "đèn đỏ" sẽ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh dẫn đến suy giảm quá trình tuần hoàn máu. Khi máu kinh không thể thải ra ngoài thuận lợi sẽ khiến tình trạng đau nhức sinh lý nghiêm trọng hơn. Ngoài đồ ăn lạnh, đồ uống có nhiều caffeine như cà phê, trà xanh đậm đặc, trà đen cũng không thích hợp dùng lúc này.

Điểm danh những loại thực phẩm cần phải kiêng kị trong kỳ 'dâu rụng' mà chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc tinh chế

Các loại ngũ cốc tinh chế cũng giống như các loại thực phẩm chế biến khác, chúng mất đi giá trị dinh dưỡng. Điều này khiến chúng cản trở lượng đường trong máu và kiểm soát sự thèm ăn thường xuyên. Vì vậy, thay vì thưởng thức mì ống, bánh mì hoặc mì, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt như các loại lúa mạch nguyên hạt, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, yến mạch…

Điểm danh những loại thực phẩm cần phải kiêng kị trong kỳ 'dâu rụng' mà chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tránh đồ ăn cay, nóng

Các món đồ cay, nóng sẽ khiến cơn đau bụng kinh trở nên trầm trọng hơn. Kể cả những gia vị như quế, tiêu, đinh hương, hồ tiêu,... Cho dù là gia vị thêm vào món ăn để dậy mùi hơn nhưng tính cay nóng của chúng rất lớn. Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt nếu ăn sẽ dễ dẫn đến đau bụng kinh và lượng máu kinh ra nhiều.

Điểm danh những loại thực phẩm cần phải kiêng kị trong kỳ 'dâu rụng' mà chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa nhiều đường

Điểm danh những loại thực phẩm cần phải kiêng kị trong kỳ 'dâu rụng' mà chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa nhiều đường như bánh quy, kẹo, bánh ngọt… sẽ phá hủy sự cân bằng nội tiết tố và có thể làm trầm trọng thêm các cơn đau sinh lý. Nếu bạn thèm chút gì đó ngọt ngào trong ngày "đèn đỏ", hãy ăn một số loại trái cây.

 

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Từ khóa:   đau bụng kinh kinh nguyệt sống khoẻ

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