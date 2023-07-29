Mê gắn mi giả, nhiều người gặp 'hoạ' sưng phồng mí mắt: Chuyên gia mách bạn 7 lưu ý chớ quên!

Sống khỏe 29/07/2023 16:59

Mặc dù lông mi giả có vẻ vô hại nhưng nó có thể trở thành tác nhân gây ra những vấn đề về mắt, thậm chí là hỏng giác mạc.

Mi giả là loại mi tổng hợp được thiết kế để làm nổi bật đôi mắt của bạn. Chúng được gắn vào mí mắt ngay trên hàng mi tự nhiên của bạn bằng cách sử dụng keo dán tạm thời. Nối mi cũng là hình thức tương tự, chúng được gắn trực tiếp vào mi tự nhiên của bạn bằng một loại keo lâu dài hơn, thường được thực hiện bởi thợ chuyên nghiệp.

Mê gắn mi giả, nhiều người gặp 'hoạ' sưng phồng mí mắt: Chuyên gia mách bạn 7 lưu ý chớ quên! - Ảnh 1
Nhiều trường hợp bị sưng mí mắt khi gắn mi giả - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sức khoẻ Đời sống, nếu quan tâm đến việc sử dụng mi giả, cần chọn sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín. Cần đảm bảo tuân thủ hướng dẫn sử dụng để đạt được hiệu quả và an toàn tốt nhất.

Dùng mi giả cũng làm tăng nguy cơ mắt bị nhiễm khuẩn. Do ảnh hưởng của chất liệu tổng hợp và keo nên mi giả dễ bị dính bụi. Tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm và cách sử dụng nguy cơ nhiễm trùng có thể từ nhẹ đến nặng.

Ngoài ra, trong quá trình gắn mi giả, nếu kéo hoặc căng mi mắt và lông mi tự nhiên quá mức có thể gây tổn thương và kích ứng cho vùng mắt. Việc gắn và tháo mi giả không đúng cách cũng gây hư hại và làm rụng lông mi.

Một số người gắn mi giả có thể xảy ra hiện tượng dị ứng khi sử dụng mi giả. Đây là hiện tượng cơ thể phản ứng với chất liệu nhân tạo của lông mi hoặc keo dán mi. Phản ứng dị ứng với keo dán mi rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra với các triệu chứng:

- Ngứa, châm chích, cay mắt: Đây là các triệu chứng phổ biến nhất của dị ứng mi giả. Mắt có thể cảm thấy ngứa, đỏ và có cảm giác châm chích, cay rát.

- Sưng mí mắt: Dị ứng có thể gây sưng mí mắt hoặc sưng vùng da xung quanh mắt.

- Tiết nước mắt nhiều: Dị ứng cũng có thể làm cho mắt tiết nước mắt nhiều hơn bình thường.

- Viêm mắt: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, dị ứng mi giả có thể gây viêm mắt.

Mê gắn mi giả, nhiều người gặp 'hoạ' sưng phồng mí mắt: Chuyên gia mách bạn 7 lưu ý chớ quên! - Ảnh 2
Dị ứng keo dán mi gây nhiều hệ luỵ khó lường - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tuổi Trẻ, để giúp đôi mắt khỏe đẹp mỗi ngày, chị em cần lưu ý 7 điều dưới đây:

1. Thay mới hoàn toàn bộ trang điểm mắt sau ba tháng vì vi khuẩn gây nhiễm trùng dễ dàng phát triển trong phấn trang điểm.

2. Không dùng chung sản phẩm trang điểm mắt với người khác. Với những sản phẩm dùng thử tại cửa hàng, chỉ sử dụng mẫu mới, chưa bị dùng trước đó. Tốt nhất tránh sử dụng các mẫu thử.

3. Nếu bạn có tiền sử bị dị ứng, chỉ nên sử dụng một sản phẩm trang điểm hoặc chăm sóc mắt. Nếu không có phản ứng gì, thì có thể thêm một sản phẩm mới khác, và cứ như vậy. Nếu có dấu hiệu dị ứng, hãy tìm hiểu về thành phần và cho bác sĩ của bạn biết. Tránh các sản phẩm chứa hóa chất chưa qua kiểm duyệt hoặc gây hại.

4. Hãy làm sạch mí mắt trước khi trang điểm. Luôn trang điểm bên ngoài đường lông mi, tránh làm tắc tuyến bã nhờn của mí trên hoặc mí dưới. Những tuyến này tiết ra chất dầu giúp bảo vệ bề mặt của mắt. Không trang điểm khi ngồi trong ôtô đang di chuyển.

5. Không dùng vật sắc để tách lông mi bị vón cục bởi mascara.

6. Nếu bạn có xu hướng bị khô mắt, hãy tránh những bột trang điểm óng ánh. Bột phấn có thể dính vào màng nước mắt và gây kích ứng. Theo thống kê, phấn mắt nhũ là một trong những nguyên nhân phổ biến gây kích ứng giác mạc hoặc nhiễm trùng mắt, đặc biệt ở người dùng kính áp tròng.

7. Nhớ tẩy trang vùng mắt trước khi ngủ, đặc biệt là mascara. Dùng một miếng bông sạch lau dọc theo sợi lông mi để loại bỏ các lớp trang điểm. Tốt nhất, hãy sử dụng chất tẩy trang dành riêng cho mắt.

Không cần dùng điều hòa quá nhiều, bạn vẫn thấy mát mẻ nhờ làm 6 "mẹo" hay

Không cần dùng điều hòa quá nhiều, bạn vẫn thấy mát mẻ nhờ làm 6 "mẹo" hay

Theo các chuyên gia, một số cách dưới đây sẽ giúp bạn cảm thấy mát mẻ mà không cần dùng điều hòa quá nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   sưng mí mắt mắt bảo vệ mắt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 45 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 45 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?