Trà xanh có thể giúp tăng cường sức khỏe của gan. Trà được coi là có lợi cho sức khỏe, nhưng bằng chứng đã chỉ ra rằng nó có thể có những lợi ích đặc biệt cho gan.

Gan chịu trách nhiệm cho một số các chức năng bao gồm đào thải độc tố, lưu trữ các chất dinh dưỡng , chuyển hóa và tổng hợp các yếu tố đông máu. Bên cạnh đó, gan tiết ra dịch mật giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và trao đổi chất. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe gan đúng cách là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Một đánh giá dựa trên 15 nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh làm giảm nồng độ men gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Những người ít khi uống trà xanh có khả năng phát triển ung thư gan cao hơn, còn những người uống từ 4 tách trà mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng trà xanh như một chất bổ sung để tăng cường sức khỏe cho gan.

Nước

Nước đóng một vai trò quan trọng để gan có thể hoạt động bình thường, góp phần giúp kiểm soát gan nhiễm mỡ. Khi cơ thể bị mất nước, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và khả năng phân hủy chất béo của cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Những người uống nhiều nước có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông uống từ 4-7 cốc nước mỗi ngày có tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn.

Nước ép củ dền

Củ dền luôn được mệnh danh là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng như folate, pectin, betalain và betaine. Ngoài ra, củ dền cũng chứa hàm lượng chất xơ, khoáng chất như mangan, kali, vitamin A và vitamin C phong phú.

Các chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ gan khỏi tình trạng viêm và stress oxy hóa, đồng thời tăng cường khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Đặc biệt, chất chống oxy hóa betaine trong nước ép củ dền có khả năng giúp ngăn ngừa hoặc giảm lượng chất béo lắng đọng trong gan. Betaine cũng có thể giúp bảo vệ gan của bạn khỏi độc tố.

Do đó, việc thêm củ dền vào chế độ ăn, bao gồm cả sử dụng nước ép củ dền có thể giúp bảo vệ chức năng gan hiệu quả.