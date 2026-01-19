Hà Anh Tuấn trích 1 tỉ đồng mua vé cho bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Trong concert The Rose tại Đà Lạt tối 17/1, khán giả đã được chiêm ngưỡng đóa hồng trọn vẹn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ đã thăng hoa cùng các nghệ sĩ khách mời Vũ., Vũ Cát Tường, Nguyễn Hùng và Hương Tràm qua 30 ca khúc.

Tối 17/1, tại Đà Lạt, Hà Anh Tuấn đã hoàn thiện “đóa hồng” trọn vẹn nhất của mình bằng concert The Rose.

\Nếu “Sketch A Rose” là hành trình phác thảo kéo dài qua nhiều không gian nghệ thuật quốc tế như Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Australia), TPHCM hay Dolby Theatre (Mỹ), thì The Rose chính là khoảnh khắc bản vẽ ấy bước ra đời thực, ở hình hài đầy đủ và chín muồi nhất.

Hà Anh Tuấn trích 1 tỉ đồng mua vé cho bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết - Ảnh 1
Hà Anh Tuấn xuất hiện lịch lãm trong concert, chiêu đãi khán giả bằng bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc

Chia sẻ trên sân khấu, Hà Anh Tuấn thừa nhận rằng ngay trong giây phút thăng hoa tại Dolby Theatre, điều anh nghĩ đến lại là Đà Lạt và khán giả quê nhà. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là điểm đến biểu diễn, mà là nơi lưu giữ ký ức âm nhạc và những mối liên kết cảm xúc sâu bền. Chính lựa chọn “quay về” ấy đã khiến The Rose mang ý nghĩa đặc biệt, vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm nhạc thông thường.

 

30 ca khúc của The Rose được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc liền mạch. Mở đầu bằng “Tháng mấy em nhớ anh” và “Hoa hồng”, Hà Anh Tuấn nhanh chóng xác lập tinh thần lãng mạn, trầm tĩnh đặc trưng...

Hà Anh Tuấn trích 1 tỉ đồng mua vé cho bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết - Ảnh 2
Hà Anh Tuấn nói cuộc đời đẹp nhất là âm nhạc, mỗi ngày anh hát, anh cất giấu tất cả gương mặt khán giả vào trái tim mình, chỉ biết đang sống xứng đáng cuộc đời rất đáng sống

Nửa sau concert là điểm nhấn với phần acoustic tối giản, nơi giọng hát được đặt ở vị trí trung tâm. Những bản hit mới như “Cay”, “Ướt lòng” vang lên mộc mạc nhưng giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự xuất hiện của các khách mời Nguyễn Hùng và Hương Tràm mang đến hai sắc thái đối lập nhưng bổ trợ cho tổng thể: một bên là sự trong trẻo, giàu tiềm năng; bên kia là nguồn năng lượng mạnh mẽ, nội lực...

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, The Rose còn để lại dấu ấn nhân văn rõ nét. Hà Anh Tuấn quyết định trích 1 tỉ đồng từ doanh thu concert để hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM về quê đón Tết. Hành động này tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của anh: âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để sẻ chia.

