Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh?

21/01/2026

Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi lập kênh cá nhân, chuyên về bán bất động sản và hàng hiệu. Kênh của anh đã thu hút trên 3.600 lượt follow chỉ sau thời gian ngắn.

Nam diễn viên Hồng Đăng gây chú ý khi lập kênh cá nhân, chuyên về bán bất động sản và hàng hiệu. Kênh của anh đã thu hút trên 3.600 lượt follow chỉ sau thời gian ngắn. Anh vừa đăng tải hai clip giới thiệu những bất động sản cao cấp, có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội.

Dưới phần bình luận, nam diễn viên chăm chỉ tương tác với người hâm mộ. Không ít dân mạng thắc mắc về việc Hồng Đăng rút lui khỏi nghệ thuật và chuyển hướng sang sale bất động sản. Song anh không phản hồi.

Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh? - Ảnh 1
Hồng Đăng chuyển sang hướng làm sale bất động sản

Thời gian qua, Hồng Đăng cũng hỗ trợ vợ trong việc quản lý quán ăn và hoạt động ở lĩnh vực mua bán ôtô. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình cùng chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng.

Vào tháng 7/2025, hình ảnh Hồng Đăng xuất hiện trên một phim trường ở Hà Nội gây chú ý. Thời điểm đó, nam diễn viên vướng tin trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, đoàn phim không lên tiếng về việc Hồng Đăng tham gia dự án.

Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh? - Ảnh 2
Trước khi quyết định trở thành một diễn viên truyền hình, Hồng Đăng còn có niềm đam mê với kinh doanh. Anh từng sở hữu một cửa hàng điện thoại và mô tô của riêng mình.

Hồng Đăng, sinh năm 1984, là diễn viên truyền hình quen mặt, từng tham gia nhiều phim của VTV có thể kể đến như Tuổi thanh xuân, Zippo mù tạt và em, Mátxcơva: Mùa thay lá, Cả một đời ân oán, Người phán xử, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...

Vai nam chính trong Zippo mù tạt và em mang về cho Hồng Đăng giải thưởng VTV Awards và Cánh diều 2016. Anh có thêm giải Nam diễn viên truyền hình ấn tượng (VTV Awards 2018) với vai Phong (Cả một đời ân oán).

Năm 2020, Hồng Đăng và Hồng Diễm lần nữa chinh phục khán giả khi đóng cặp trong Hoa hồng trên ngực trái. Vai Bảo "tuần lộc" được yêu thích bởi hình ảnh lịch lãm, ga lăng và tình cảm.

Bộ phim gần nhất của anh là Thương ngày nắng về. Trong dự án này, Hồng Đăng đóng cặp với Lan Phương, vào vai vợ chồng. Song sau ồn ào về đời tư, anh bị xóa tên khỏi bộ phim.

NSND Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội qua đời ở tuổi 70 sau thời gian điều trị bạo bệnh.

