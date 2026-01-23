Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ vu quy của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng - con trai một vị tỉ phú - được tổ chức trang trọng vào ngày 22/1 trong không khí ấm cúng, với sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Ngày 22/1, vợ chồng Phương Nhi - Minh Hoàng được dàn xe VF9 mui trần đưa lên chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, để làm lễ hằng thuận - một nghi thức lễ cưới theo Phật giáo.  Điều đặc biệt cô dâu và chú rể cùng mặc cổ phục Việt với gam màu vàng đặc trưng của Phật giáo. 

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn tọa lạc trên núi Chín Khúc, cách trung tâm Nha Trang khoảng 10km về phía Tây Nam.

Ngôi chùa nằm trên núi có độ cao hơn 500m so với mực nước biển, là một không gian thanh tịnh, giúp mọi người tìm về sự an yên trong tâm thức.

Chú rể Minh Hoàng đón cô dâu Phương Nhi tới lễ hằng thuận trên chiếc VF9 mui trần được chế tác riêng

Từ cổng tam quan dẫn lên tháp chuông 108 bậc đá, tượng trưng cho 108 phiền não của đời người.  Điểm nhấn của chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn là quần thể bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng được dát vàng, nằm trang nghiêm giữa không gian trời, núi và mây hòa quyện tạo sự an yên trong tâm hồn cho những người đến đây.

Từ khu vực bảo tháp, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Nha Trang, những con sông uốn lượn cùng núi rừng trùng điệp, như tạo nên bản hòa nhạc thú vị giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn mở cửa từ 9h - 16h hằng ngày.

Hình ảnh đầu tiên trong Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. Buổi lễ diễn ra trong không gian riêng tư, với công tác an ninh được siết chặt trên đảo nhằm đảm bảo sự kín đáo.

Trước đó, Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa vào ngày 15/1/2025. Kể từ sau sự kiện này, á hậu gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, đồng thời khóa các tài khoản mạng xã hội và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Thời gian qua, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng gia đình chồng tại một số sự kiện của tập đoàn. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý khi cùng nhau tham dự concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội vào tháng 6,2025 và đêm diễn Ubermensch World Tour của ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tại Hà Nội vào tháng 11 cùng năm.

Ảnh cưới của Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng 'gây bão' mạng xã hội

Ngày 22/1, những tấm ảnh cưới của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội. Loạt hình được chụp ở bối cảnh đơn giản. Á hậu mặc chiếc đầm màu xanh pastel, dáng cúp ngực, đính kết cầu kỳ.

