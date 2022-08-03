Ngồi trong nhà, bà Trần Thị Thủy (68 tuổi, mẹ của anh Quân) đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều từ khi nhận tin con hy sinh. Chồng mất sau vụ tai nạn hơn 40 năm trước, bà ở vậy tần tảo nuôi 2 con khôn lớn.

Theo thông tin từ Zing News ngày 2/8, căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội ) chật cứng người. Hàng xóm kê thêm vài chiếc bàn từ đầu ngõ để khách đến chia buồn với gia đình trung tá Đặng Anh Quân - chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại quán karaoke trên phố Quan Hoa.

Vợ chồng anh Quân sinh được 2 con trai, đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cứ ngỡ bà Thuỷ sẽ được an hưởng tuổi già bên con cháu, thế nhưng vụ cháy thảm khốc đã cướp đi mạng sống của con trai bà. “Quân mồ côi bố từ nhỏ, giờ hai con trai của nó lại mồ côi cha, đau đớn quá”, người phụ nữ 68 tuổi nghẹn giọng.

Anh Quân trưởng thành, trở thành Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội), là niềm tự hào, trụ cột của cả gia đình.

hiều qua, bà Thủy đang ngồi trông coi quán nước gần nhà thì nghe tin cháy ở phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Bà nghĩ con trai chắc cũng đang đi làm nhiệm vụ. Lúc sau, người mẹ bắt đầu thấy nóng ruột, bà định gọi điện cho con thì người nhà báo tin có 3 cảnh sát hy sinh khi đang chữa cháy tại quán karaoke.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình chiến sĩ - Ảnh: Zing News

“Tôi vẫn lấy điện thoại ra gọi cho con nhưng chỉ nhận được tín hiệu thông báo không liên lạc được. Lòng tôi càng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tôi vội vàng đi tới đơn vị nơi con làm việc thì hay tin Quân hy sinh khi chữa cháy, cứu người”, bà Thủy khóc nấc.

Sau đó, bà được người thân đưa tới bệnh viện, chờ mãi đến tối mới được gặp con trai. Nhưng lúc này, anh Quân cùng 2 đồng đội khác nằm đó, chẳng thể trả lời tiếng mẹ già đang gọi.

"Nhìn con nằm đó, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Con mất đi rồi, tôi còn biết nương tựa vào ai", bà Thủy xúc động.

Đối với bà Thủy, Quân là người con hiếu thảo, thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, luôn quan tâm chăm sóc mẹ và em gái. Dù bận công việc, mỗi sáng, anh vẫn đẩy xe hàng ra ngõ cho mẹ ngồi bán trà đá rồi mới đi làm.

Đến chia buồn với gia đình, bà Nguyễn Thị Minh (hàng xóm) xúc động nói, ai cũng yêu mến anh Quân. Bà Thủy chỉ ở nhà bán nước, giờ con trai mất đi, bà không biết nương tựa vào đâu.

“Khi nghe tin cháu Quân hy sinh, tôi ngẩn ngơ, nước mắt cứ chảy ra. Thương mẹ, vợ và con nó mà chẳng biết làm sao cả”, bà Minh nói.

Bà Nguyễn Thị Thẫm, một hàng xóm khác xúc động: “Chiều qua, khi tôi đang ở nhà thì thấy có người về nói 'cháu Quân đi rồi'. Tay, chân tôi bủn rủn, đứng không vững. Quân sống ở xóm không mất lòng ai, mọi người đều quý. Hai đứa con của Quân cũng học giỏi lắm”.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tại quán karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, xảy ra vụ cháy. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC đã hy sinh.

Nhiều bạn trẻ cũng đến đây để đặt những đóa hoa tươi thắm dưới chân tượng đài Công An Nhân Dân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Nguyên nhân ban đầu được xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì. Thời điểm này quán không hoạt động.