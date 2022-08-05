Vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang: Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay khiến nhiều người cảm thấy xót xa

Xã hội 05/08/2022 09:01

Liên quan đến vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang, hoàn cảnh của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay không khỏi khiến cho nhiều người phải cảm thấy đau lòng.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ & Đời sống chiều 4/8, người nhà chị Lục Thị Liên (SN 1997, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết, sau khi bị đứt lìa cánh tay phải trong vụ lật xe đến nay chị Liên đã tỉnh táo trở lại. Tiếc rằng, cánh tay phải của chị không thể nối lại được.

"Hiện tại vợ tôi đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bắt đầu nói chuyện lại được nhưng hơi thở còn yếu. Mặc dù cánh tay phải của vợ tôi được bảo quản nhanh chóng sau vụ tai nạn nhưng đáng tiếc do đã bị dập nát nên các bác sỹ bảo việc ghép lại cánh tay là bất khả thi", anh Trần Văn Phố, chồng chị Lục Thị Liên nghẹn ngào.

Vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang: Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay khiến nhiều người cảm thấy xót xa - Ảnh 1

Vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang: Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay khiến nhiều người cảm thấy xót xa - Ảnh 2
Nạn nhân Lục Thị Liên không thể nối lại cánh tay vì vết thương quá nặng - Ảnh: Báo Sức khoẻ & Đời sống 

Anh Phố cũng chia sẻ: "Vợ chồng tôi sinh đôi được 2 cháu trai, năm nay các cháu chuẩn bị lên lớp 2. Vì các cháu còn nhỏ nên gia đình vẫn chưa nói cho biết mẹ bị tai nạn và nhờ ông bà, các bác ở quê thay phiên nhau chăm sóc còn tôi túc trực ở bệnh viện với vợ".

Theo lời kể lại, sáng sớm 3/8 khi chị Liên cùng 20 công nhân khác đang trên xe ô tô BKS 99F-000.24 di chuyển đến công ty thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đổ lật xuống vườn cam nhà người dân ở thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Vụ tai nạn khiến 7 công nhân bị thương, trong đó chị Lục Thị Liên bị nặng nhất do đứt lìa cánh tay phải, mất nhiều máu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình anh Phố - chị Liên có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Liên làm việc theo ca ngày và thường xuyên tăng ca vào buổi đêm. Nếu làm ca ngày thì chị Liên phải đi từ 4 rưỡi sáng còn làm ca đêm thì phải đi từ 4 rưỡi chiều.

Trong khi đó, anh Phố làm công việc lái xe thuê, thu nhập không ổn định. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho các con, anh chị nhận làm thêm đủ công việc ngoài giờ…

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Phố - chị Liên, ông Bùi Đức Văn, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang cho biết: "Sau khi nắm được thông tin, chính quyền xã đã có kế hoạch cử đoàn đại diện đến thăm hỏi sức khỏe, động viên chị Liên và gia đình".

"Chị Lục Thị Liên và anh Trần Văn Phố đều là lao động phổ thông với mức thu nhập trung bình, nhà lại có 2 con nhỏ. Giờ chị Liên không may gặp tai nạn, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế của gia đình nên xã sẽ có phương án hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ gia đình anh chị vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt", Chủ tịch UBND xã Hồng Giang nói thêm.

Vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang: Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay khiến nhiều người cảm thấy xót xa - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông 

Trước đó theo thông tin từ báo Giao Thông, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khoảng 6h sáng nay (3/8), tại Km 34+400, QL 31, thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn, lái xe Vi Văn Thái (SN 1977, ở Ao Nhãn, Tân Hoa, Lục Ngạn) điều khiển xe khách BKS 99F – 000.24 đi hướng Lục Ngạn – Bắc Giang bất ngờ bị lật xuống vườn cam.

Lúc xảy ra vụ việc, trên xe chở 21 công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Lục Thị Liên bị đứt lìa cánh tay phải, 6 công nhân khác bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT Công an huyện Lục Ngạn đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra vụ việc. Qua kiểm tra cho thấy, tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở, phương tiện vẫn còn hạn kiểm định đến tháng 9/2022, có phù hiệu xe hợp đồng. Lái xe khai nhận do mất lái, không làm chủ tốc độ dẫn đến lật xe.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn điều tra, làm rõ theo quy định.

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