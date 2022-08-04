Vụ bom bi phát nổ khiến 2 cháu bé bị thương nặng ở Sơn La: Sức khỏe 2 nạn nhân có diễn biến xấu

Xã hội 04/08/2022 09:20

Liên quan đến vụ bom bi phát nổ khiến 2 cháu bé bị thương nặng ở Sơn La, mới đây bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân đang có diễn biến xấu dần đi.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống tối 3/8, ông Cầm Thái Nguyên, Chủ tịch UBND xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, sức khỏe 2 cháu bé bị thương trong vụ nổ bom bi có diễn biến xấu.

"Hiện 1 cháu đang trên đường chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu khẩn cấp còn 1 cháu đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu", ông Nguyên thông tin.

Vụ bom bi phát nổ khiến 2 cháu bé bị thương nặng ở Sơn La: Sức khỏe 2 nạn nhân có diễn biến xấu - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân 

Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, đã xảy ra vụ nổ bom bi phía ngoài điểm trường bản Phiêng Tiến, Trường Mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, qua xác minh ban đầu, xác định: Sáng ngày 3/8, các phụ huynh của điểm trường mầm non Phiêng Tiếng, xã Phiêng Luông, được huy động đi lao động vệ sinh tại điểm trường và giúp các cháu chuẩn bị cho năm học mới. Hai cháu Vì Hoàng Khiêm và Vì Hoàng Khải đi theo người nhà đến trường chơi và nhặt được vật nghi bom bi không rõ ở đâu.

Vụ bom bi phát nổ khiến 2 cháu bé bị thương nặng ở Sơn La: Sức khỏe 2 nạn nhân có diễn biến xấu - Ảnh 2
Những viên bom bi được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân 

Trên đường về nhà, đến Km 49+310 tỉnh lộ 102 thuộc địa phận bản Phiêng Tiếng, xã Phiêng Luông thì làm rơi xuống mặt đường cứng và phát nổ, khiến hai cháu bé bị thương nặng. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân xung quanh cùng với người thân trong gia đình đã nhanh chóng đưa 2 cháu đi bệnh viện cấp cứu. Trên người 2 cháu được xác định có nhiều viên bi găm vào cơ thể. 

Vụ bom bi phát nổ khiến 2 cháu bé bị thương nặng ở Sơn La: Sức khỏe 2 nạn nhân có diễn biến xấu - Ảnh 3
Tình hình sức khỏe của 2 bé đang có diễn biến xấu - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền với các nhà trường hướng dẫn học sinh nhận biết, phòng tránh các loại vật liệu nổ.

Vụ việc đang được Công an huyện Mộc Châu điều tra làm rõ.

 

 

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