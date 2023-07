Trước giờ tiễn bạn về nơi yên nghỉ, hình ảnh người lính cứu hỏa quả cảm trong kí ức của bạn đồng môn khiến nhiều người rơi lệ: 'Sách, vở, hộp bút của Việt ở đây mà, sao em đã đi xa rồi'

Trung úy Nguyễn Văn Tùng kể, Việt là người cẩn thận, giữ gìn đồ đạc, hộp bút này Việt sử dụng từ thời học cấp 3 cho đến bây giờ. “Cậu ấy thích lưu giữ đồ dùng cá nhân mà mình chọn mua, dùng mãi có hỏng thì cất đi chứ không mang vứt, em ấy bảo đó là kỷ niệm”. Chỉ là một đồ vật nhỏ bé thôi, mà lòng tôi trào dâng niềm yêu mến vô cùng, đủ để thấy người lính cứu hỏa ấy còn là cậu học trò đáng quý, trân trọng biết bao, dù trước đó đã có nhiều bài báo, hình ảnh viết về em, như một “thiên sứ” đẹp đẽ: “Ai cũng yêu thương em… Em ấy trong veo như thủy tinh và lấp lánh như pha lê vậy, xót xa quá”- Nick Tam Nguyen My – một độc giả chia sẻ.

Thượng úy Đỗ Đức Việt (ngồi trong cùng) trên xe chữa cháy cùng với người anh, đồng đội Trung úy Trịnh Thế Nam Sơn (phía bên tay trái) - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Trung úy Đinh Văn Luân, lớp Phó học tập LT12E cho biết, lớp học có 40 học viên, ở các tỉnh khác nhau. Trong đó, có Thượng úy, liệt sĩ Đỗ Đức Việt. Em ấy nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng gần gũi, hòa nhã và lễ phép. Trong quá trình học tập hay phát biểu trước lớp, có những câu trả lời thông minh đặc biệt là ở các môn học tự nhiên. Việt còn tham gia Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh của trường, hoạt động văn nghệ, đặc biệt khi lớp có giờ nghỉ giải lao là em ấy hay lấy cây đàn ghi ta vừa đàn vừa hát cho cả lớp nghe.

Cũng theo Lớp phó học tập Trung úy Đinh Văn Luân, đây là lớp học đại học liên thông trong 3 năm rưỡi, bắt đầu nhập học từ ngày 23/1/2021. Do dịch COVID-19, có giai đoạn phải học trực tuyến, vừa rồi lớp đi học tại trường từ ngày 4/5/2022 đến ngày 31/6 thì nghỉ hè nhưng rồi khi trở lại đi làm Việt đã hy sinh. “Ngày 8/8 tới đây, cả lớp sẽ quay lại giảng đường, chỗ ngồi kia chúng tôi vẫn dành cho em ấy- Giấc mơ đại học vẫn còn dang dở, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thay em học, trở thành những người lĩnh chữa cháy, cứu nạn cứu hộ dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào”- Trung úy Đinh Văn Luân chia sẻ.

Trong lớp học đại học, có Trung úy Trịnh Thế Nam Sơn – ngồi cùng bàn với Việt, cả hai đang công tác với nhau trong Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, hai anh em chơi với nhau đã nhiều năm, coi nhau như anh em trong nhà. Hôm Việt cùng Thượng tá, liệt sĩ Đặng Anh Quân và Hạ sĩ, liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc tham gia chữa cháy tại quán Karaoke ISIS, Sơn cũng tham gia chữa cháy nhưng là tổ công tác hỗ trợ phía sau.

Mấy ngày nay, Sơn không ngủ được, có chợp mắt trong giấc mơ lại có hình bóng của Việt, thỉnh thoảng lại lôi những kỷ niệm của hai em em ra ngắm. Lần đầu tiên gặp Việt vào năm 2016, ngày ấy cả hai anh em cùng nhập học hệ Trung cấp của Trường Đại học PCCC. “Khi đó, em ấy đã tâm sự nghề mình yêu thích là PCCC, em ấy đam mê với một tình yêu đích thực với cứu hỏa” - Sơn kể lại. Sau đó Việt học khoa chữa cháy, được sự tín nhiệm của thầy giáo và các bạn, em được bầu vào ban chỉ huy lớp.

Sơn tâm sự: "Cuộc đời hai anh em có rất nhiều duyên nợ, một năm sau, khi tôi đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH số 9, Cảnh sát PCCC Hà Nội thì Việt lại được phân công thực tập ở đây. Thời gian đó được tiếp xúc với em ấy nhiều hơn, vẫn là chàng trai đấy nhưng sau 2 năm rèn luyện rắn rỏi hơn và vẫn cháy ngọn lửa với nghề. Một thời gian ngắn sau thì Việt ra trường với tấm bằng giỏi, em được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm. Một cách thần kỳ nào đó khi mình đã chuyển công tác sang Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy thì Việt gọi điện thoại thông báo về làm cùng. Thời điểm đó là cuối năm 2018 đến giờ đã được gần 4 năm. Đến cuối năm 2020, hai anh em quyết định đăng ký đi học đại học hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học PCCC, thật tình cờ khi lại được ôn thi cùng một lớp, cùng thi đỗ và lại học cùng một lớp LT12E, lại ngồi cùng một bàn".

3 cán bộ, chiến sĩ công an: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua) hi sinh khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hi sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, chương trình tổ chức lễ tang như sau, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng 5-8 tại Bệnh viện 198 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội): Đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo đó, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được di chuyển qua các cung đường: Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Láng - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung - Văn La - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia.

Từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Từ 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.