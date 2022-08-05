Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh, mới đây vào lúc gần 10h sáng 5/8, thi hài 3 liệt sĩ đã được Ban tổ chức lễ tang đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia để chuẩn bị cho công tác tổ chức tang lễ diễn ra vào hồi 13h chiều.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, Ban tổ chức lễ tang, sáng nay từ 7-9h, tại Bệnh viện 198 sẽ đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và chuyển về nhà tang lễ Quốc gia. Từ 13h – 17h, tại Nhà tang lễ Quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Từ 17h, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển. Ghi nhận từ lúc gần 10h sáng, lần lượt thi hài 3 liệt sĩ được Ban tổ chức lễ tang đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia.

Lúc gần 10h sáng, thi hài liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc được Ban tổ chức lễ tang đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Người thân đau lòng trong ngày tiễn đưa các đồng chí về với đất mẹ - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống Đồng đội không kìm nén được những giọt nước mắt khi tiễn đưa người bạn của mình - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống Lúc hơn 10h, thi hài liệt sĩ Đặng Anh Quân; sinh năm 1977; Đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội được đưa đến Nhà tang lễ. Đồng đội ôm di ảnh của liệt sĩ Đặng Anh Quân di chuyển vào Nhà tang lễ - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống Khoảng 10h30, thi hài liệt sĩ Đỗ Đức Việt; sinh năm 1998; cán bộ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội được đưa vào trong Nhà tang lễ. Đồng đội ôm di ảnh của liệt sĩ vào bên trong Nhà tang lễ - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hi sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu. Từ 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển. 3 cán bộ, chiến sĩ công an: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua) hi sinh khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Người Lao Động Trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

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