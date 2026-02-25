Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' qua đời sau nhiều ngày hôn mê

Sao quốc tế 25/02/2026 20:01

Ngày 25/2, tờ Lianhe Zaobao đưa tin nam diễn viên Du Biểu đột ngột qua đời ở tuổi 58.

Bạn thân của nam diễn viên Du Biểu cho biết ngày 12/2, khi đang làm việc tại văn phòng, Du Biểu thấy không khỏe và nhờ gọi xe cứu thương. Trước khi được đưa đi cấp cứu, ông rơi vào trạng thái bán hôn mê. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Du Biểu bị xuất huyết não và hôn mê sâu. Sau nhiều ngày điều trị, nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 22h ngày 24/2.

 

Sự ra đi đột ngột của Du Biểu khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Ông là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ suốt nhiều năm. 

Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' qua đời sau nhiều ngày hôn mê - Ảnh 1

Sinh năm 1968, Du Biểu bắt đầu làm diễn viên quần chúng từ năm 15 tuổi và gia nhập TVB sau khi thi vào khóa đào tạo diễn viên năm 1989. Trong hơn 2 thập kỷ hoạt động, ông thường đảm nhận các vai giang hồ, tay sai hoặc nhân vật đường phố, được khán giả gọi là “gương mặt chuyên trị vai lưu manh”. Du Biểu từng xuất hiện trong các phim như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Lộc Đỉnh Ký, Huyền thoại Sở Hán…

 

Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' qua đời sau nhiều ngày hôn mê - Ảnh 2

Sau 23 năm gắn bó với TVB, ông chuyển sang làm việc cho một đài truyền hình khác vào năm 2012, từng chia sẻ lý do rời đi liên quan đến thu nhập hạn chế. Từ năm 2004, Du Biểu đồng thời kinh doanh trong lĩnh vực xử lý môi trường và khử độc, giúp ông ổn định cuộc sống ngoài nghệ thuật.

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