Màn kịch 'bắt quả tang ngoại tình' của mẹ chồng và sự thật điếng người khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 25/02/2026 21:06

Một lần lớp tôi họp lớp. Tôi có xin phép mẹ chồng và chồng hôm đó sẽ về muộn một chút. Liên hoan xong bạn trai cũ cùng lớp hẹn tôi cà phê hỏi thăm chuyện cuộc sống. Cậu ấy du học và lập gia đình ở nước ngoài.

Lần đầu về ra mắt bạn trai tôi đã nhận được cái thái độ ghẻ lạnh của bà vì chê tôi nhà quê không xứng với gia đình bà. Sau đó bà còn nhắn tin riêng cho tôi là buông tha cho con trai bà. Tôi tự ái đòi chia tay anh nhưng anh không chịu. Cuối cùng anh bàn với tôi “ăn cơm trước kẻng” có bầu để bắt bà vào sự đã rồi.

Nhưng tôi đã nhầm rồi. Bà tuy chấp nhận cưới tôi cho con trai nhưng ghét cay ghét đắng tôi. Thỉnh thoảng còn lợi dụng mắng con gái tôi (thực ra là mắng xéo mẹ nó). Chồng biết nên bênh vực tôi nói lại vài câu. Bà cho là tôi xúi chồng cãi lại mẹ nên càng hận tôi. Bà còn nói anh là bị tôi bỏ bùa nên mới mê muội như vậy, chứ tôi chẳng có gì tốt đẹp.

 

Tôi vì thương chồng thương con nên cố nhẫn nhịn. Về nhà là tôi im lặng không dám cãi bà nửa lời. Lâu dần tôi thành kẻ lầm lì, mặt mũi ít nói ít cưới trong chính ngôi nhà của mình.

Mẹ tôi thì luôn tìm cách bắt lỗi tôi. Thậm chí bà còn tìm hiểu về tôi. Về những mối quan hệ trước đây và hiện tại của tôi.

Một lần lớp tôi họp lớp. Tôi có xin phép mẹ chồng và chồng hôm đó sẽ về muộn một chút. Liên hoan xong bạn trai cũ cùng lớp hẹn tôi cà phê hỏi thăm chuyện cuộc sống. Cậu ấy du học và lập gia đình ở nước ngoài. Năm nay về công tác ở Việt Nam tiện thể họp lớn. Cũng gần chục năm rồi chúng tôi mới có cơ hội gặp nên tôi cũng không ngần ngại chối từ.

Màn kịch 'bắt quả tang ngoại tình' của mẹ chồng và sự thật điếng người khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đi cà phê nhưng chỉ hỏi chuyện gia đình tuyệt nhiên không có chuyện gì khác. Nhưng đột nhiên mẹ tôi và chồng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì bà đã chỉ thẳng vào mặt tôi mắng xối xả “Đồ lẳng lơ, có chồng rồi còn tơ tưởng với trai.” Xong quay ra nói với chồng tôi: “Mẹ đã nói với con từ trước rồi. Người đàn bà này không có tốt đẹp gì đâu. Giờ thì con sáng mắt ra chưa?”

Chồng tôi nhìn tôi trân trân, mắt anh như sắp khóc vì quá thất vọng về tôi. Tôi vội chạy lại gần anh giải thích thì anh đã gạt tay tôi ra rồi chạy đi mất.

Còn bà thì nhìn thấy sự tức giận của chồng tôi chẳng những không thấy đau khổ mà còn thấy hả hê. Tôi nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của bà khi nhìn tôi. Trong chuyện này nhất định đã có uẩn khúc.

Chồng tôi từ đó không nói chuyện với tôi, cũng không bắt tôi giải thích. Có lần tôi nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng tôi. Bà xúi chồng tôi bỏ vợ nếu không sẽ mọc sừng lúc nào không hay. Tôi buồn lắm. Có lẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này thật. Mẹ chồng đã ghét, đến chồng còn chẳng thèm để ý mình nữa. Vậy tôi còn ở cái nhà này vì lý do gì?

Tôi dự định sẽ tự viết đơn ly dị tối về đưa cho anh ký. Trưa hôm đó tôi không về nhà mà đi lang thang ngoài công viên. Bất ngờ tôi gặp là Hoàng, người yêu cũ. Thấy tôi buồn Hoàng hỏi chuyện. Tôi mới kể. Hoàng nghe xong thì cúi xuống nói xin lỗi tôi. Anh thú nhận, anh nợ một khoản tiền lớn của công ty mẹ chồng. Mẹ chồng tôi chỉ yêu cầu anh gặp tôi sẽ xem lại món nợ đó. Không ngờ một cuộc gặp gỡ vô tình lại phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi sững sờ. Hóa ra mọi chuyện là do mẹ chồng tôi sắp đặt. Chỉ vì ghét con dâu mà mẹ tôi nỡ lòng đẩy hôn nhân của con trai mình trên bờ vực thẳm sao?

Đuổi cô em chồng đơn thân đi trong đêm mưa, chị dâu "chết lặng" trước cảnh tượng lúc 3 giờ sáng

Đuổi cô em chồng đơn thân đi trong đêm mưa, chị dâu "chết lặng" trước cảnh tượng lúc 3 giờ sáng

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tôi không thấy em chồng đi làm nữa. Cô ấy cứ thơ thẩn ở ngoài rồi chiều đến lại về. Biết xảy ra chuyện, tôi cố tình kéo em chồng lại hỏi. Không ngờ nghe xong, bản thân tôi cũng sốc đến mức không dám tin.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Đời sống 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Đời sống 57 phút trước
Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Chồng dúi 3 triệu vào tay mỗi lần "xong chuyện", tôi rụng rời phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau xấp tiền ấy

Chồng dúi 3 triệu vào tay mỗi lần "xong chuyện", tôi rụng rời phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau xấp tiền ấy

Phía sau sự cuồng nhiệt của vợ là một bí mật khiến tôi "ngã ngửa" ngay sau đêm tân hôn

Phía sau sự cuồng nhiệt của vợ là một bí mật khiến tôi "ngã ngửa" ngay sau đêm tân hôn

Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu mới đập tan tành rồi thốt ra một câu khiến mẹ chồng đang định mắng bỗng im bặt

Bị ép rửa 10 mâm bát, dâu mới đập tan tành rồi thốt ra một câu khiến mẹ chồng đang định mắng bỗng im bặt

Nghe tin chồng bị giữ để "đòi tiền chuộc", vợ trẻ kéo cả dòng họ đến nhận cái kết cười ra nước mắt

Nghe tin chồng bị giữ để "đòi tiền chuộc", vợ trẻ kéo cả dòng họ đến nhận cái kết cười ra nước mắt

Bị chồng lưu tên là "con đỉa" trong điện thoại, vợ lặng lẽ thực hiện kế hoạch khiến anh ta mất trắng

Bị chồng lưu tên là "con đỉa" trong điện thoại, vợ lặng lẽ thực hiện kế hoạch khiến anh ta mất trắng