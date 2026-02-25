Phát hiện tiểu tam, tôi lẳng lặng gửi bức thư 'nhường chồng' để rồi sáng hôm sau ả quỳ sụp xin tha

Ngoại tình 25/02/2026 20:56

1 tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù trước đó, tôi đã đoán anh có người khác nhưng chuyện này đến thật không dễ dàng gì.

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt, thậm chí là đánh ghen. Nhưng khi đã thực sự sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được mọi người ạ. Tôi từng có gia đình đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, chồng không giàu có, thậm chí đang mang nợ nhưng anh vẫn tốt với chúng tôi. Đối với tôi, một gia đình chỉ cần như vậy, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.

Có điều lòng tham của đàn ông là vô đáy. Khi công việc ổn định, thu nhập hơn một số người khác, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm về khuya, mỗi lần chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh sẵn sàng đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhiều lần tôi chụp lại những bức ảnh đó, dự định sẽ ra tòa để làm đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ khi ở bên bố, lòng tôi lại trùng xuống.

Phát hiện tiểu tam, tôi lẳng lặng gửi bức thư 'nhường chồng' để rồi sáng hôm sau ả quỳ sụp xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ 2 ngày sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng ngoại tình của chồng, đồng thời cũng có cả thông tin liên lạc của đối phương.

Lúc đầu, tôi chủ động nhắn tin cho cô ta. Cứ nghĩ cô ta sẽ biết khó mà lui, không ngờ lại lên giọng thách thức, còn bắt tôi phải ly hôn để cô ta trở thành bà chủ mới của ngôi nhà. Thật lòng mà nói, tôi không mặn mà với tài sản và tiền bạc. Vì thế, ngay ngày hôm sau, tôi in những bức ảnh bị chồng đánh của mình rồi gửi cho cô ta, kèm câu nói đồng ý nhường chồng.

Tưởng cô ta sẽ vui mừng, không ngờ sáng hôm sau khi chồng vừa đi làm, tôi ra mở cửa đã thấy bồ của chồng quỳ sụp trước nhà. Khác với vẻ thách thức trước đây, cô ta xin tôi hãy kéo chồng mình về. Nhưng tôi đâu dại như thế. Lần này, tôi sẽ làm bà mai để giúp họ đến với nhau, tôi sẽ mở mắt thật to để xem, rốt cuộc chuyện tình cảm này hạnh phúc được bao lâu. Mọi người chờ bài tiếp theo của tôi nhé!

Thế rồi có lần, tôi đến nhà và thấy cô ấy uống thuốc ngủ tự tử. Sau lần ấy, sợ bạn mình có chuyện, tôi mới rủ cô ấy đến nhà sống cho có người có tiếng. Suốt thời gian bạn tôi đến, chồng luôn tỏ ra bình thường. Thậm chí anh còn thờ ơ với cô ấy.

