Đang lao vào "xâu xé" nhân tình của chồng, tôi bỗng khựng lại rồi bật khóc vì sự thật quá ngang trái

Ngoại tình 25/02/2026 15:30

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình.

Tôi không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai hay không. Chỉ thấy cuộc sống của chúng tôi quá ngột ngạt và không có tiếng nói chung.

Vợ chồng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Nói thẳng ra thì ngày ấy, tôi yêu đơn phương chồng mình. Khi anh trục trặc với bạn gái cũ, tôi đã cố tình tiếp cận rồi để bản thân có thai. Là người đàn ông trách nhiệm, chồng tôi về xin bố mẹ tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn phụ vợ làm việc nhà. Anh cũng không bao giờ quát mắng hay tranh luận với tôi bất cứ điều gì, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhạt nhẽo, hai người sống với nhau như bạn thân thay vì người thân.

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Đang lao vào 'xâu xé' nhân tình của chồng, tôi bỗng khựng lại rồi bật khóc vì sự thật quá ngang trái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào trong và đối mặt với mọi chuyện.

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi khá sốc khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo chỉnh tề. Nhưng điều bất ngờ hơn là người phụ nữ ấy không có tóc. Chồng bối rối kéo tôi ra ngoài, anh nói chị ấy bây giờ bị bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Anh chỉ mong tôi cho hai người được ở bên nhau đến lúc chị ấy qua đời.

Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?

Bắt quả tang chồng liên tục "thả thính" gái lạ, vợ bầu vẫn đành ngậm đắng nuốt cay vì một lý do

Bắt quả tang chồng liên tục "thả thính" gái lạ, vợ bầu vẫn đành ngậm đắng nuốt cay vì một lý do

Cuối cùng, lần gần đây nhất, cô gái đã tâm sự chuyện chồng lăng nhăng với hội bạn thân hay chơi chung, thì biết được, trong nhóm bạn mình, còn một cô gái độc thân, anh chồng cũng không tha. Những tin nhắn tán tỉnh, nói đã "say nắng" cô nàng cũng bị bại lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 15 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 23 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 31 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 35 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 39 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Bắt quả tang chồng liên tục "thả thính" gái lạ, vợ bầu vẫn đành ngậm đắng nuốt cay vì một lý do

Bắt quả tang chồng liên tục "thả thính" gái lạ, vợ bầu vẫn đành ngậm đắng nuốt cay vì một lý do

Phũ phàng từ chối người chồng ngoại tình đòi quay đầu: "Với tôi, đàn ông phản bội cũng giống như chiếc áo rách

Phũ phàng từ chối người chồng ngoại tình đòi quay đầu: "Với tôi, đàn ông phản bội cũng giống như chiếc áo rách

Bị nhân tình "đào mỏ" đến trắng tay mới nhớ đường về, chồng chết lặng nghe vợ báo tin: "Tôi tìm bố mới cho con rồi!

Bị nhân tình "đào mỏ" đến trắng tay mới nhớ đường về, chồng chết lặng nghe vợ báo tin: "Tôi tìm bố mới cho con rồi!

Bạo gan mua nhà cho nhân tình làm "hàng xóm", chồng rụng rời trước màn "tiễn khách" thâm sâu của vợ hiền.

Bạo gan mua nhà cho nhân tình làm "hàng xóm", chồng rụng rời trước màn "tiễn khách" thâm sâu của vợ hiền.

"Hí hửng" đưa bồ về ăn nằm ở dề, người chồng chết đứng khi chiếc que tăm bé xíu trở thành bằng chứng thép

"Hí hửng" đưa bồ về ăn nằm ở dề, người chồng chết đứng khi chiếc que tăm bé xíu trở thành bằng chứng thép