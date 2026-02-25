Sau 16h chiều mai 26/2, 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ thổn thức vì quá khứ.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh hãy trở thành người hữu dụng, làm mọi việc trong khả năng.

Ngày này tuổi Tỵ đừng quá mệt mỏi khi gánh nhiều áp lực vô hình, làm chùn bước bạn cố gắng.

Tình cảm: Bạn luôn lưu tâm chuyện tình cảm, khó đoán được khi ở cạnh đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, dại khờ cho người khác mượn, khó đòi lại được.

Sức khoẻ: Mụn nội tiết làm cho bạn tự ti, mất ngủ.

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng mới của 12 con giáp cho hay, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng hanh thông. Những nỗ lực từ đầu năm của bản mệnh bắt đầu được đền đáp xứng đáng, bản mệnh dễ gặp đối tác tiềm năng, mở rộng quy mô làm ăn và tăng trưởng lợi nhuận.

Trong lĩnh vực đầu tư, tuổi Ngọ có thể đón nhận tin vui liên tiếp. Các dự án đã tham gia bước vào giai đoạn sinh lời mạnh, đặc biệt trong ngành tài chính hay bất động sản. Sự tự tin, sáng tạo và khả năng giao tiếp khéo léo giúp tuổi Ngọ chiếm trọn niềm tin của đối tác, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ nên thận trọng hơn, đặc biệt là trong việc xem xét các dấu hiệu từ phía đối phương. Có thể có những người thứ ba đang nhăm nhe xen vào mối quan hệ của bản mệnh, hoặc có những thay đổi nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của hai người. Con giáp này nên để ý nhiều hơn, giữ vững lòng tin và tránh những xung đột không đáng có.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý bước vào giai đoạn vận tài chính khởi sắc rõ rệt. Những kế hoạch từng trì trệ trước đó bắt đầu chuyển biến tích cực, cơ hội kiếm tiền xuất hiện liên tục. Đây là thời điểm tuổi Tý dễ gặp quý nhân, được hỗ trợ về nguồn lực hoặc thông tin quan trọng giúp nắm bắt thời cơ nhanh hơn người khác.

Trong công việc, tuổi Tý thể hiện sự linh hoạt và nhạy bén vượt trội. Các quyết định đưa ra đúng thời điểm giúp hiệu quả tăng cao, kết quả đạt được vượt kỳ vọng. Những ai kinh doanh dễ chốt được hợp đồng, mở rộng nguồn thu hoặc tìm thấy thị trường tiềm năng. Người làm công việc ổn định cũng có cơ hội được ghi nhận năng lực, mở ra bước tiến mới.

