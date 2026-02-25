Ám ảnh quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức tìm mọi cách 'chia uyên rẽ thúy' con gái

Tâm sự Eva 25/02/2026 21:04

Tôi giống mẹ về ngoại hình nên khá xinh đẹp. Vì vậy nên vừa học cấp ba đã có rất nhiều bạn cùng khối thầm mến. Có lần bạn trai đến nhà rủ đi học mẹ liền trừng mắt mắng tôi xối xả, mắng luôn cả bạn trai kia.

Bố mẹ tôi sống với nhau đến khi tôi học lớp 9 thì ly hôn. Bố tôi đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ tôi từ đó hận đàn ông nên không đi thêm bước nữa. Bà ở vậy nuôi con khi mới hơn ba mươi tuổi.

Mẹ tôi rất đẹp. Vì thế khi chia tay chồng bà có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng trong mắt bà đàn ông là kẻ chả ra gì, là cái đồ phản bội, có mới nới cũ, không đáng một xu…Vì vậy bà không cho phép ai đến gần mình.

Tôi giống mẹ về ngoại hình nên khá xinh đẹp. Vì vậy nên vừa học cấp ba đã có rất nhiều bạn cùng khối thầm mến. Có lần bạn trai đến nhà rủ đi học mẹ liền trừng mắt mắng tôi xối xả, mắng luôn cả bạn trai kia. Mẹ chẳng nể nang ai. Ba năm cấp ba và cả bốn năm đại học tôi không dám có bạn trai và cũng chả có bạn trai nào dám bén mảng tới nhà tôi. Mỗi lần bà thấy tôi lén lút thân mật với tôi là bà chỉ thẳng mặt tôi cảnh báo “không học đi rồi yêu mới đương. Mày mà có chuyện gì tao đuổi ra đường. Đừng có mơ mà vác các mặt về cái nhà này.”

Ám ảnh quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức tìm mọi cách 'chia uyên rẽ thúy' con gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ra trường hai năm thì tôi có bạn trai. Người đầu tiên tôi dẫn về thì mẹ chê trẻ con. Người thứ hai mẹ chê là lương bèo. Người thứ ba mẹ chê gia đình phức tạp… Tôi nản không yêu ba bốn năm trời. Gần ba mươi tuổi thấy tôi chưa có người yêu bà không những không lo sốt vó như mấy bà mẹ có con gái khác mà trái lại, tôi thấy bà càng mừng.

Nhưng rồi cái số tôi vẫn phải lấy chồng. Tôi gặp anh là đối tác công ty tôi. Anh điềm đạm, chín chắn, công việc ổn định… nói chung là đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông. Lần này tôi dẫn anh về nhà và quyết lấy chồng, mặc cho sự phản đối của mẹ. Mẹ thấy tôi có vẻ cương quyết nên đành nhượng bộ để tôi lấy anh.

Cuộc sống vợ chồng khá êm ấm. Chỉ có mỗi cái gia đình anh ở quê thỉnh thoảng lại lên thành phố và ở nhờ nhà tôi. Con cháu từ ba đời tám kiếp cũng nhờ vả. Tôi thì cũng không vấn đề gì lắm vì biết anh tính tình cảm lại hay cả nể. Nhưng mẹ tôi lại không thế. Mỗi lần bà đến nhà tôi mà gặp người nhà anh lên chơi hay nhờ vả gì là bà lại mặt lạnh mày nhẹ hậm hực. Bà lôi tôi về nhà dạy dỗ đủ thứ. Nào là gia đình anh ta như mớ hổ lốn, anh em thì nhiều, ai cũng muốn nhờ vả…sớm muộn gì tôi cũng phải gánh cả cái gia tộc nhà anh. Bà xúi tôi bỏ quách cho đỡ nặng nợ.

Tôi nghe mà ngỡ ngàng. Bản thân tôi ở cùng nhà nhưng chưa thấy vấn đề nặng nề đến mức ấy. Tôi biết tính mẹ mình nên không dám than thở câu nào với mẹ mỗi khi vợ chồng giận nhau. Nhưng mẹ tôi thì cứ để ý, bắt bẻ chồng. Bà săm soi anh chỉ cần anh mắc chút sai lầm gì là lại lăm le bắt tôi bỏ chồng. Tôi không hiểu mẹ mình nghĩ như thế nào nữa? Chẳng lẽ mẹ hận đàn ông đến mức nhìn ai cũng ngứa mắt vậy sao?

Vừa thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng "đứng hình" giây lát rồi có hành động gây sốc cả nhà

Vừa thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng "đứng hình" giây lát rồi có hành động gây sốc cả nhà

Lần đầu mang thai, tôi không có kinh nghiệm nên vẫn đi giày cao gót. Hôm đó chẳng may sảy chân, tôi bị ngã và không giữ được con. Biết chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chồng không trách cứ. Chỉ có mẹ chồng của tôi là tối ngày chì chiết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Đời sống 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Đời sống 56 phút trước
Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng xông vào phòng đêm tân hôn buông một câu "xanh rờn", dâu mới tức tốc ký đơn ly hôn ngay khi trời chưa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng đêm tân hôn buông một câu "xanh rờn", dâu mới tức tốc ký đơn ly hôn ngay khi trời chưa sáng

Lấy chồng nghèo không xu dính túi, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi thấy thứ anh lôi ra dưới gầm giường

Lấy chồng nghèo không xu dính túi, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi thấy thứ anh lôi ra dưới gầm giường

Vừa thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng "đứng hình" giây lát rồi có hành động gây sốc cả nhà

Vừa thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng "đứng hình" giây lát rồi có hành động gây sốc cả nhà

Lấy đại anh thợ xây vì thất tình, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi thấy kho báu giấu trong hộp gỗ

Lấy đại anh thợ xây vì thất tình, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi thấy kho báu giấu trong hộp gỗ

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng thọ rồi thì thầm một câu, bà bỗng tái mét mặt mày, run rẩy trả lại tiền ngay tức khắc

Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng thọ rồi thì thầm một câu, bà bỗng tái mét mặt mày, run rẩy trả lại tiền ngay tức khắc