Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng thọ rồi thì thầm một câu, bà bỗng tái mét mặt mày, run rẩy trả lại tiền ngay tức khắc

Tâm sự Eva 25/02/2026 16:32

Chồng tôi bấy lâu nay đi công tác vì thế, tôi đoán chỉ có mẹ chồng là ra vào phòng mình rồi tiện tay lấy mà thôi.

Tôi chưa bao giờ sợ sống chung với mẹ chồng, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Chúng tôi đón mẹ lên sống mới được 4 tháng. Thời điểm ấy, bà bị ốm, phải lên viện để khám thường xuyên. Nhà tôi thì gần bệnh viện, vì thế, tôi là người chủ động nói chuyện với chồng để đưa mẹ anh lên sống.

Tôi không biết những người mẹ chồng khác như thế nào. Còn mẹ chồng tôi thì chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà. Tôi đi sớm hay về muộn cũng phải nấu cơm không thiếu bữa nào. Vậy mà nấu ra thì mẹ chê lấy chê để, hôm thì mặn quá hôm lại nhạt quá.

Không chỉ vậy, mẹ chồng tôi rất sành điệu và chịu chi. Tuần nào tôi cũng cho bà tiền sinh hoạt, thế nhưng bà luôn có lý do để con dâu phải cho thêm. Chuyện này xảy ra không ít lần nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua.

Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng thọ rồi thì thầm một câu, bà bỗng tái mét mặt mày, run rẩy trả lại tiền ngay tức khắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi mấy hôm trước, tôi phát hiện mình bị mất 10 triệu. Con tôi còn quá nhỏ, chưa biết tiền là gì, hơn nữa chỗ tôi để tiền cũng ở trên cao. Thành ra trẻ con muốn lấy cũng không được. Chồng tôi bấy lâu nay đi công tác vì thế, tôi đoán chỉ có mẹ chồng là ra vào phòng mình rồi tiện tay lấy mà thôi.

Sợ tình cảm mẹ con sứt mẻ, tôi không dám nói thẳng. Có điều hôm qua là sinh nhật mẹ chồng, tôi đã cố tình lồng ghép để bà hiểu ý. Biết mẹ chồng thích tiền, tôi tặng bà 5 triệu. Sau đó mới giả vờ tâm sự: “Hôm qua con lấy tiền để biếu mẹ thì phát hiện bị mất tiền. Con đang định báo công an vì hành lang chung cư nhà mình có camera, ai vào nhà mình đều biết hết”.

Đang hí hửng cầm tiền, mẹ chồng tôi bỗng tái mét mặt. Câu chuyện mà tôi bịa ra, nghe vô lý nhưng với một người không biết nhiều về công nghệ như bà thì hoàn toàn có thể xảy ra. Thế là ngay ngày hôm nay, mẹ chồng tôi reo lên: “Ơ, tiền con để ở đây, mẹ vừa nhặt được này”. Mặc dù đưa cho tôi với đôi tay run lẩy bẩy nhưng mẹ chồng vẫn phải trả không thiếu một xu. Tôi hy vọng sau lần này, bà sẽ không tái phạm bất kỳ lần nào nữa. Nếu không, tôi e rằng hai mẹ con khó có thể tiếp tục chung sống.

Lẳng lặng tiến lại gần khi thấy chồng ngồi trầm ngâm, tôi đau đớn phát hiện "vết nứt" không thể hàn gắn

Lẳng lặng tiến lại gần khi thấy chồng ngồi trầm ngâm, tôi đau đớn phát hiện "vết nứt" không thể hàn gắn

Trái tim tôi hơi có gì đó đau nhói nhưng cố bình tĩnh lùi ra xa chồng một bước, giả vờ đằng hắng. Lúc này chồng vừa trông thấy tôi mới vội vàng cất điện thoại, giống như việc vừa làm điều gì mờ ám sợ tôi trông thấy vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Cứ nghe chó sủa là mẹ chồng lại "biến mất" sau vườn, dâu trẻ lén đi theo để rồi nhìn thấy bí mật bất ngờ

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Từ 10-15/1 âm lịch: 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Từ ngày 10 âm lịch vía Thần Tài: 3 con giáp đủ đầy giàu có, vạn sự suôn sẻ, vận may tăng đều, phúc khí ngời ngời, cuộc đời lên hương, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Trời thương ban phước sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 6h ngày 26/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Cuối tuần này (28/2-1/3), 3 con giáp thuận lợi tiến thân, gánh lộc về nhà, công danh thăng hạng, tiền vàng dư dôi, tận hưởng cuộc sống phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

3 ngày liên tiếp (26/2/2026 -28/2/2026 ), 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Lẳng lặng tiến lại gần khi thấy chồng ngồi trầm ngâm, tôi đau đớn phát hiện "vết nứt" không thể hàn gắn

Lẳng lặng tiến lại gần khi thấy chồng ngồi trầm ngâm, tôi đau đớn phát hiện "vết nứt" không thể hàn gắn

Lấy chồng 84 tuổi bị cả làng cười chê "tham tiền", cô gái trẻ khiến tất cả lặng người khi biết sự thật

Lấy chồng 84 tuổi bị cả làng cười chê "tham tiền", cô gái trẻ khiến tất cả lặng người khi biết sự thật

Chồng ép vợ giữ công việc 5 triệu, bỏ qua cơ hội lương 30 triệu: Sự thật kinh hoàng sau hành động ngăn cản

Chồng ép vợ giữ công việc 5 triệu, bỏ qua cơ hội lương 30 triệu: Sự thật kinh hoàng sau hành động ngăn cản

"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, con dâu chưa kịp vui mừng đã nhận cái tát cháy má

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, con dâu chưa kịp vui mừng đã nhận cái tát cháy má