Liên tiếp từ ngày 10/11 đến 20/11, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ÙN ÙN như thác, tình duyên ấm áp vững bền, giàu sang không ai bằng

Liên tiếp từ ngày 10/11 đến 20/11, công việc, sự nghiệp thuận lợi nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Hợi được nghỉ ngơi nhiều hơn mọi ngày, bạn vô cùng có trách nhiệm với công việc nên cũng được nghỉ ngơi đúng giờ. Bạn cứ tập trung xây dựng vốn sự nghiệp của bản thân, cho thấy giá trị và vai trò của mình trong công việc.

Xem tử vi hàng ngày thấy Thiên Tài đem tới tin tốt cho đường tài lộc, con giáp này kinh doanh buôn bán có lời, không lo lỗ vốn. Hôm nay bạn có thể thử vận may của mình bằng vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng, mua bán trao đổi hàng hóa, khả năng gặp may mắn khá cao.

Con giáp tuổi Tuất

Liên tiếp từ ngày 10/11 đến 20/11, tuổi Tuất được dự đoán sẽ có sự nghiệp thăng tiến trong ngày Chính Quan tụ khí. Cát tinh này giúp bản mệnh làm việc hăng hái, chủ động, cũng có nhiều ý tưởng sáng tạo. Thái độ trách nhiệm của bạn được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên nâng đỡ nên bạn có cơ hội thăng chức lên một vị trí mới.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng đang tiến triển tốt, nhất là những người kinh doanh càng có cơ hội kiếm tiền. Con giáp này cũng hào hứng với công việc và cảm thấy không có chút mệt mỏi nào. Tuy nhiên bạn vẫn nên thận trọng với thị trường cạnh tranh hiện tại, phải luôn có phương án dự phòng để đề phòng bất trắc.

Con giáp tuổi Dậu

Liên tiếp từ ngày 10/11 đến 20/11, Thực Thần tương trợ, người tuổi Dậu có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Công sức của bạn suốt bấy lâu đã được ghi nhận và bạn sẽ nhận được khoản thù lao xứng đáng. Với những người làm nghề tự do, bạn dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có thể làm quen được với những đối tác triển vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm cũng có những điểm sáng nhất định. Người độc thân biết chăm chút ngoại hình nên dần trở nên nổi bật trước đám đông. Có một vài người chủ động tìm cách tiếp cận bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!