Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11, Thiên Ấn chiếu mệnh nâng đỡ cho đường sự nghiệp, quan vận của Tỵ. Con giáp này nên học cách ăn nói khéo léo một chút để sau này sự nghiệp còn thăng tiến. Bạn cũng nên tiếp nhận sự góp ý của mọi người, bởi người ta đang có ý tốt muốn giúp bạn đó.

Vận trình tiền tài ở mức bình ổn nhưng thi thoảng vận đen đeo bám gây khó khăn cho bạn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập. Bạn nên tham khảo thêm ý kiến của người đi trước khi đưa ra quyết định cho số tiền lớn, may mắn là lương thưởng của bạn không bị ảnh hưởng nhiều.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11, cục diện Tam Hội báo hiệu, tuổi Ngọ có quý nhân che chở nên sự nghiệp của con giáp này cực kì khởi vượng. Mặc dù thường ngày con giáp này không thể hiện quá nhiều tham vọng, nhưng sự bản lĩnh và tài năng không thể bàn cãi của bản mệnh khiến mọi người xung quanh ai cũng phải nể phục và ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Vận may về tài lộc cũng sẽ tìm đến với Ngọ trong ngày này. Dù làm trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ có mối lợi tự nhiên đưa tới. Nhờ đó bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải đắn đo nhiều. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không phải lo sợ rơi vào túng thiếu.

Con giáp tuổi Tý

Trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý luôn duy trì được tinh thần hăng hái và quyết tâm trong công việc. Dù có khó khăn xuất hiện, bạn cũng không nghĩ tới việc lùi bước. Những sự cố gắng của bạn sẽ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá rất cao. Đối phương có thể giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng. Đây là cơ hội để bạn khẳng định vị thế, giá trị của mình trong tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Các cặp vợ chồng nên quan tâm hơn đến việc hâm nóng cảm xúc chứ không nên thờ ơ, ai làm việc của người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên xa cách.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!