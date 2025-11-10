Đúng 11h ngày 11/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc tăng vùn vụt, Quý Nhân dẫn đường, Phật Bà soi lối, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng 11h ngày 11/11/2025, công việc của Mão nhận thêm tin vui nhờ Chính Quan nâng đỡ. Sắp tới bạn hoặc con cháu trong nhà nhận được tin tốt liên quan đến học tập, xin việc, thi cử, hồng phúc nhà bạn rất lớn. Những ai đang tìm việc thì sẽ được một người nào đó giới thiệu cho công việc tốt.

Đường tình cảm đi lên nhờ cục diện Thủy sinh Mộc. Hãy học cách yêu thương bản thân nhất là vào những ngày buồn chán, hãy làm ít nhất một điều khiến mình thấy thoải mái. Dù bạn có ra sao thì gia đình vẫn luôn đứng sau nâng đỡ và ủng hộ bạn mọi lúc mọi nơi.

Đúng 11h ngày 11/11/2025, Chính Quan xuất hiện trong tử vi của tuổi Thìn báo hiệu công việc của con giáp này vô cùng suôn sẻ, nhiều cơ hội tốt và giành được thành công. Bản mệnh luôn cống hiến hết mình, nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp thành quả xứng đáng. Con giáp này cũng được đánh giá cao bởi tinh thần làm việc trách nhiệm.

Tình hình tài chính rất ổn. Tiền bạc dồi dào cũng là do bạn luôn chăm chỉ làm ăn, không ngại khó ngại khổ để tìm ra lối đi riêng, sự khác biệt tạo ra cho bạn lợi thế so với đối thủ. Nếu bạn thực sự thích thú công việc này thì phải chăm chỉ để có khả năng giàu sang hơn nữa.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 11h ngày 11/11/2025, Thực Thần tương trợ, người tuổi Dậu có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Công sức của bạn suốt bấy lâu đã được ghi nhận và bạn sẽ nhận được khoản thù lao xứng đáng. Với những người làm nghề tự do, bạn dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có thể làm quen được với những đối tác triển vọng.

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm cũng có những điểm sáng nhất định. Người độc thân biết chăm chút ngoại hình nên dần trở nên nổi bật trước đám đông. Có một vài người chủ động tìm cách tiếp cận bạn.

