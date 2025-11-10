Bạc vàng đổ vào nhà 3 con giáp ào ào như thác đổ trong 15 ngày cuối tháng 11, tiền tài thăng hoa, cầu gì được đó, công thành danh toại, thu nhập tăng vù

Trong 15 ngày cuối tháng 11, tuổi Thân may mắn có Tam Hợp độ vận cục nên công việc vô cùng khởi sắc. Bạn làm gì cũng có người ủng hộ, đặc biệt là những người đang kinh doanh. Những ai làm công việc tự do thì nên xởi lởi hơn một chút thì không thiếu lộc lá đến tay bạn.

Tài vận được Thực Thần tương trợ nên Thân sẽ có lộc ăn uống, lương thưởng trong ngày. Hôm nay hãy tự thưởng bản thân bằng những món ăn mình yêu thích để có động lực làm việc, cày tiền. Người làm kinh doanh hàng ăn sẽ thu lời nhiều hơn mọi ngày.

Đường tình cảm tốt lên nhờ Kim dưỡng Thủy. Tình duyên của bạn không có nhiều đột phá hay bất ngờ nhưng lại đầm ấm và bình yên. Điều này cũng khá có lợi nếu bạn muốn tiến tới hôn nhân. Ai đang tính chuyện cưới xin thì nên thưa với ba mẹ ngay từ bây giờ.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 15 ngày cuối tháng 11, tuổi Dậu có thể gặt hái không ít thành tích tốt đẹp trong ngày Tam Hợp cục che chở. Con giáp này làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao sớm hơn dự định cho nên được cấp trên đánh giá cao. Nhờ thế mà cơ hội thăng tiến cũng mở rộng hơn, chỉ cần nắm bắt tốt thì sẽ đạt được mục tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ công việc, bản mệnh còn có vận trình tài lộc ổn định, chi tiêu thoải mái, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai. Bản mệnh chớ nên tiêu xài hoang phí mà khiến ngân sách của mình hao hụt đi nhanh chóng.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 15 ngày cuối tháng 11, Thiên Ấn che chở, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển nhanh chóng. Bạn đưa ra những sáng kiến dẫn lối cho tập thể nên được đánh giá rất cao, thậm chí có người còn được thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh nghiêm túc trong công việc, đối xử công bằng với nhân viên và luôn tạo cơ hội phát triển cho mọi người nên thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới, địa vị rất vững vàng trong tập thể.



Phương diện tình cảm khá bình lặng. Dù bận rộn đến mấy thì khuyên bản mệnh cũng nên dành thời gian cho gia đình, trò chuyện với nửa kia và con cái nhiều hơn để mối quan hệ thêm gắn kết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!