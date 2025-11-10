Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10/11/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ trong tuần mới từ 10 đến 16/11/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, con giáp tuổi Tý được Chính Tài nâng đỡ nên những người làm công nhân viên chức hoặc nối nghiệp gia đình để lại sẽ thuận lợi trong công việc. May mắn là mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra, tốt nhất bạn nên chú tâm cho công việc, nó chính là chỗ dựa vững chắc của bạn sau này. 

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý vô cùng thông minh và khéo léo, điều này rất thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao kiếm tiền. Những người đang đi làm công ăn lương thì có khả năng cao sẽ tăng ca thêm được nhiều hoặc được thưởng nóng.

 

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Đừng mong hiểu một người nào đó hoàn toàn, mà cần cố gắng dung hòa mọi thứ để cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Người trong gia đình thì nên thông cảm cho nhau, đừng tạo thêm áp lực nữa.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, Tam Hợp cục nhập mệnh, người tuổi Sửu có thể mạnh dạn thực hiện các việc đã dự tính từ trước. Cách cục tử vi tốt trong hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều có thể đạt thành ý nguyện. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt.

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng những vậy, bản mệnh còn được dự đoán sẽ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Sửu sẽ nắm bắt và tận dụng một cách hiệu quả nhất có thể.

 

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nếu bạn vẫn đang độc thân, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn. Hãy mở lòng đón nhận, dù có thành hay không, đó cũng là trải nghiệm quý giá cho bạn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, Thiên Ấn che chở, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển nhanh chóng. Bạn đưa ra những sáng kiến dẫn lối cho tập thể nên được đánh giá rất cao, thậm chí có người còn được thăng chức, tăng lương.

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh nghiêm túc trong công việc, đối xử công bằng với nhân viên và luôn tạo cơ hội phát triển cho mọi người nên thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới, địa vị rất vững vàng trong tập thể.

Phương diện tình cảm khá bình lặng. Dù bận rộn đến mấy thì khuyên bản mệnh cũng nên dành thời gian cho gia đình, trò chuyện với nửa kia và con cái nhiều hơn để mối quan hệ thêm gắn kết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trọn nửa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp cơ hội vàng đến tay, Tài Lộc cực vượng, Phú Quý tràn đầy, giàu càng thêm giàu, sống trong Phú Quý

Trọn nửa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp cơ hội vàng đến tay, Tài Lộc cực vượng, Phú Quý tràn đầy, giàu càng thêm giàu, sống trong Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cơ hội vàng đến tay, Tài Lộc cực vượng, Phú Quý tràn đầy, giàu càng thêm giàu, sống trong Phú Quý trong nửa tháng 11 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Đời sống 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 38 phút trước
Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Đời sống 45 phút trước
Liên tiếp từ ngày 10/11đến ngày 15/11, 3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

Liên tiếp từ ngày 10/11đến ngày 15/11, 3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 11h ngày 11/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc tăng vùn vụt, Quý Nhân dẫn đường, Phật Bà soi lối, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng 11h ngày 11/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc tăng vùn vụt, Quý Nhân dẫn đường, Phật Bà soi lối, một bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 10/11/2025

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 10/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, Tài Lộc vô vàn, dễ hốt bạc đầy túi, hốt tiền đầy gương, sống trong sung sướng

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, Tài Lộc vô vàn, dễ hốt bạc đầy túi, hốt tiền đầy gương, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Liên tiếp từ ngày 10/11đến ngày 15/11, 3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

Liên tiếp từ ngày 10/11đến ngày 15/11, 3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

Đúng 11h ngày 11/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc tăng vùn vụt, Quý Nhân dẫn đường, Phật Bà soi lối, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng 11h ngày 11/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc tăng vùn vụt, Quý Nhân dẫn đường, Phật Bà soi lối, một bước lên đỉnh vinh quang

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 10/11/2025

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 10/11/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, Tài Lộc vô vàn, dễ hốt bạc đầy túi, hốt tiền đầy gương, sống trong sung sướng

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, Tài Lộc vô vàn, dễ hốt bạc đầy túi, hốt tiền đầy gương, sống trong sung sướng

3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 10/11/2025, ngày càng may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sắm vàng sắm bạc đầy người

3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 10/11/2025, ngày càng may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sắm vàng sắm bạc đầy người