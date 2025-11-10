Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, con giáp tuổi Tý được Chính Tài nâng đỡ nên những người làm công nhân viên chức hoặc nối nghiệp gia đình để lại sẽ thuận lợi trong công việc. May mắn là mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra, tốt nhất bạn nên chú tâm cho công việc, nó chính là chỗ dựa vững chắc của bạn sau này.

Tuổi Tý vô cùng thông minh và khéo léo, điều này rất thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao kiếm tiền. Những người đang đi làm công ăn lương thì có khả năng cao sẽ tăng ca thêm được nhiều hoặc được thưởng nóng.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Đừng mong hiểu một người nào đó hoàn toàn, mà cần cố gắng dung hòa mọi thứ để cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Người trong gia đình thì nên thông cảm cho nhau, đừng tạo thêm áp lực nữa.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, Tam Hợp cục nhập mệnh, người tuổi Sửu có thể mạnh dạn thực hiện các việc đã dự tính từ trước. Cách cục tử vi tốt trong hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều có thể đạt thành ý nguyện. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, bản mệnh còn được dự đoán sẽ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Sửu sẽ nắm bắt và tận dụng một cách hiệu quả nhất có thể.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nếu bạn vẫn đang độc thân, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn. Hãy mở lòng đón nhận, dù có thành hay không, đó cũng là trải nghiệm quý giá cho bạn.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, Thiên Ấn che chở, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển nhanh chóng. Bạn đưa ra những sáng kiến dẫn lối cho tập thể nên được đánh giá rất cao, thậm chí có người còn được thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh nghiêm túc trong công việc, đối xử công bằng với nhân viên và luôn tạo cơ hội phát triển cho mọi người nên thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới, địa vị rất vững vàng trong tập thể.



Phương diện tình cảm khá bình lặng. Dù bận rộn đến mấy thì khuyên bản mệnh cũng nên dành thời gian cho gia đình, trò chuyện với nửa kia và con cái nhiều hơn để mối quan hệ thêm gắn kết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!