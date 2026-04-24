Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi 'ngã quỵ' khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Tâm sự Eva 24/04/2026 20:15

Từ ngày chị đi làm, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Sau đó chị có yêu đương với một người nhưng không được bố mẹ tôi ưng thuận. Ông bà chỉ thích anh rể của tôi. Anh rể là con của người quen của bố mẹ tôi. Gia đình họ khá giả có tiếng, anh rể cũng theo đuổi chị gái tôi nhiều năm.

Sau khi chia tay mối tình đầu, chị gái tôi luôn buồn bã. Chẳng bao lâu sau thì người yêu cũ của chị lấy vợ, chị cũng gật đầu lấy anh rể của tôi theo mong muốn của bố mẹ. Mấy năm chị gái lấy chồng, khi về nhà, lúc nào tôi cũng thấy anh rể yêu thương, chăm sóc chị hết lòng. Tôi cũng thầm mừng cho chị, ít ra thì chị lấy chồng giàu mà còn được yêu thương.

Đến một ngày tôi có công việc ở trên thành phố, xin ở nhờ nhà của chị gái. Trùng hợp, ngày thứ hai tôi ở nhà chị gái thì thấy mẹ chồng của chị ghé thăm. Tôi ngại ngùng xin phép anh chị tìm nhà trọ ở để tránh làm phiền nhưng hai người nhất quyết không chịu. Tôi đành ở lại, nghĩ sẽ sống cẩn thận để không để tiếng xấu cho chị gái của mình trong những ngày này.

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi 'ngã quỵ' khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng của chị gái tôi thuộc kiểu phụ nữ lớn tuổi quý phái, nói năng nhẹ nhàng, cẩn trọng. Khi thấy tôi, bà luôn tỏ ra thân thiệt, hỏi han tình cảm. Tôi nghĩ chắc bà cũng đối xử tốt với con dâu.

Đến một đêm, tôi nói với chị gái ra ngoài về muộn. Nhưng vì công việc xong sớm nên tôi liền về nhà. Trong nhà không có ai ở phòng khách, khi tôi đi lên lầu, đi ngang phòng ngủ của chị dâu và anh rể thì thấy cửa mở hé. Tôi không định nhìn ngó vào, vì dù sao cũng là phòng riêng của hai người. Nhưng khi đi qua, tôi bất ngờ nghe giọng của mẹ chồng chị gái:

“Cô làm sao vậy, rửa chân kiểu gì mà chẳng có tí sức. Mỗi tối cô rửa chân cho chồng mình cũng vậy à?”.

Tôi đứng lại, nhìn vào bên trong thì sững người khi thấy cảnh chị gái đang ngồi dưới đất, bên cạnh là thau nước để cho mẹ chồng và chồng rửa chân. Chị tôi không lên tiếng, cúi đầu dùng sức rửa chân cho mẹ chồng. Sau đó tôi nghe bà ấy nói:

“Hay cô gọi em của cô vào đây rửa phụ đi, cũng phải tập cho em sau này làm dâu chứ”.

Chị tôi vội ngẩng đầu lên từ chối:

“Không cần đâu mẹ, con làm được, con làm quen tay chứ em con thì chẳng khéo đâu”.

“Gì mà khéo hay không, sau này chẳng phải cũng phải làm dâu sao? Tập từ bây giờ là vừa”.

Sau đó tôi còn nghe mẹ chồng của chị gái trách mắng chị rất nhiều. Bà nói chị không biết chăm sóc chồng, làm anh rể sụt đi một cân. Bà còn nói chị lau nhà không kỹ, vẫn còn bụi. Nói chung bà la chị tôi rất nhiều nhưng anh rể chẳng nói một lời nào bảo vệ chị. Anh chỉ ngồi yên để vợ rửa chân cho.

Tôi trở về phòng mà chẳng chợp mắt được cả đêm, tôi bị ám ảnh cảnh chị gái phải ngồi rửa chân cho chồng và mẹ chồng mỗi đêm. Tôi không thể ngờ được chị gái phải sống cảnh này suốt nhiều năm. Tôi thương chị quá nhưng chẳng giúp được gì…

Từng từ chối lời cầu hôn của đại gia, 5 năm sau gặp lại, cô gái nghèo khiến anh "ngã quỵ" vì dáng vẻ hiện tại

Từng từ chối lời cầu hôn của đại gia, 5 năm sau gặp lại, cô gái nghèo khiến anh "ngã quỵ" vì dáng vẻ hiện tại

Cô thư ký riêng của tôi so với những người trước giờ tôi gặp có phần đặc biệt hơn rất nhiều, cô ta không cao, mà cũng chẳng quá xinh, đã thế nhà lại nghèo nữa chứ. Nhưng được cái tính cách có phần thật thà, tâm lương thiện hay giúp đỡ người khác và rất ý chí, nghị lực trong cuộc sống...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi "ngã quỵ" thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi "ngã quỵ" thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 25/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Vừa về đến nhà đã thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, tôi "ngã quỵ" khi nghe lý do thực sự đằng sau

Vừa về đến nhà đã thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, tôi "ngã quỵ" khi nghe lý do thực sự đằng sau

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 năm chồng mất tôi mới dám tái hôn, ngay ngày cưới tôi "ngã quỵ" thấy chiếc siêu xe tiền tỷ đỗ xịch trước cổng

3 năm chồng mất tôi mới dám tái hôn, ngay ngày cưới tôi "ngã quỵ" thấy chiếc siêu xe tiền tỷ đỗ xịch trước cổng

Từng từ chối lời cầu hôn của đại gia, 5 năm sau gặp lại, cô gái nghèo khiến anh "ngã quỵ" vì dáng vẻ hiện tại

Từng từ chối lời cầu hôn của đại gia, 5 năm sau gặp lại, cô gái nghèo khiến anh "ngã quỵ" vì dáng vẻ hiện tại

SỐC: Chồng vừa qua đời, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "ngã quỵ" thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

SỐC: Chồng vừa qua đời, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "ngã quỵ" thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Ly hôn đã 1 năm, tôi hoảng hồn thấy bóng người đàn ông giữa phòng khách trong đêm, nhìn rõ mặt anh ta mà tôi rụng rời

Ly hôn đã 1 năm, tôi hoảng hồn thấy bóng người đàn ông giữa phòng khách trong đêm, nhìn rõ mặt anh ta mà tôi rụng rời

Chồng lén lút cho chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật kinh hoàng về nguồn gốc số tiền đó

Chồng lén lút cho chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật kinh hoàng về nguồn gốc số tiền đó

Chỉ ở nhờ 5 ngày, tôi rụng rời khi phát hiện bí mật của anh rể qua khe cửa phòng mỗi đêm

Chỉ ở nhờ 5 ngày, tôi rụng rời khi phát hiện bí mật của anh rể qua khe cửa phòng mỗi đêm