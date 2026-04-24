Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Tâm sự gia đình 24/04/2026 20:30

Tôi ngỡ ngàng khi nghe lời giải thích từ chị dâu. Tôi không còn tức giận nữa, chỉ thấy thương cảm cho chị. Đến khi biết chị lấy ông chồng đã gần 70 tuổi, tôi càng muốn khóc.

Từ ngày anh trai tôi đổ bệnh, gia đình tôi khốn đốn đối mặt với nhiều khó khăn. Vì anh trai tôi từng là trụ cột gia đình. Cả nhà tôi gom hết tiền bạc để chạy chữa cho anh trai. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, anh trai tôi không qua khỏi kiếp nạn lớn này.

Suốt những tháng ngày cuối đời của anh trai, chị dâu tôi một tay chăm sóc. Thấy chị hết lòng với chồng bệnh tật, một thân một mình không con cái, tôi thương chị lắm. Sau khi chồng qua đời, chị dâu tôi không ra ở riêng hay về nhà mẹ đẻ mà ở cùng mẹ chồng. Chị dâu sống tình cảm, hòa thuận với mẹ tôi khiến tôi thấy càng quý mến chị hơn.

Vậy mà cách đây không lâu tôi ngỡ ngàng khi nghe điện thoại của mẹ mình. Tôi nghe mẹ nghẹn ngào nói trong điện thoại, đời thuở nào mà chồng qua đời chưa được 3 tháng mà vợ đã đi bước nữa. Chị dâu nào có phải người như thế. Tôi chỉ ậm ừ đáp lại mẹ rồi cúp máy.

Ngày trước tôi thương chị dâu bao nhiêu thì giờ tôi thấy giận chị bấy nhiêu. Tôi từng thương nể chị là người phụ nữ sống kiên cường, tình nghĩa. Vậy mà giờ chị lại khiến tôi và mẹ thất vọng. Tôi muốn gặp chị nói cho ra lẽ nên đến thẳng nơi chị làm việc. Trước mặt những người đồng nghiệp làm cùng chị, tôi không nể nang gì mà nói hết chuyện chị dâu tái giá khi mộ chồng cũ chưa xanh cỏ. Ai nấy đều nhìn chị bằng cặp mắt ái ngại, còn chị thì ôm mặt khóc nức nở, kéo tôi ra ngoài nói chuyện.

 

Cuối cùng, chị dâu đành nói hết mọi chuyện:

“Anh Luân mấy năm trước có mượn một món nợ mấy trăm triệu nhưng không để cho em và mẹ biết. Khi anh ấy ngã bệnh, tiền bạc cạn kiệt theo. Chị gom hết bạc tiền trong nhà để chạy chữa cho anh ấy, sổ đỏ cũng mang đi cầm. Khoản nợ kia càng không thể trả được. Hết đường xoay sở nên chị mới nghe theo người ta đi lấy chồng để có của hồi môn đem về trả nợ, chuộc lại sổ đỏ cho nhà mình. Chị làm sao để mẹ già cả sống cảnh ở thuê, nợ nần được”.

Tôi ngỡ ngàng khi nghe lời giải thích từ chị dâu. Tôi không còn tức giận nữa, chỉ thấy thương cảm cho chị. Đến khi biết chị lấy ông chồng đã gần 70 tuổi, tôi càng muốn khóc. Tôi đưa cho chị 50 triệu, nói là tiền tôi dành dụm được, dù ít ỏi nhưng cũng muốn giúp chị trả nợ. Tôi càng không muốn chị đi lấy chồng già để trả nợ cho anh trai mình. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

ôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên.

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi "ngã quỵ" thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi "ngã quỵ" thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 25/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Vừa về đến nhà đã thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, tôi "ngã quỵ" khi nghe lý do thực sự đằng sau

Vừa về đến nhà đã thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, tôi "ngã quỵ" khi nghe lý do thực sự đằng sau

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi "ngã quỵ" thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi "ngã quỵ" thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu

Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN và cái kết chấn động cả dòng họ

Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN và cái kết chấn động cả dòng họ

Ly hôn để lại hết nhà cửa cho vợ con, 1 năm sau tôi "ngã quỵ" thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm

Ly hôn để lại hết nhà cửa cho vợ con, 1 năm sau tôi "ngã quỵ" thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm