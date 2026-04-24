Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi 'ngã quỵ' thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu

Tâm sự gia đình 24/04/2026 19:45

Tôi lấy vợ đã 7 năm nhưng vẫn chưa có đứa con nào, nguyên nhân nằm ở vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Ban đầu vợ tôi vẫn lạc quan lắm, tôi cũng động viên cỗ vũ vợ. Nhưng 7 năm không ngắn, chúng tôi cạn kiệt tiền bạc, lòng kiên nhẫn cũng không còn. Vợ tôi ký đơn ly hôn mong tôi tìm được hạnh phúc mới. Nhưng tôi vẫn không đành lòng. 

Tôi biết mình mâu thuẫn, vừa muốn có con vừa thương người vợ chung chăn gối bao năm. Khoảng 1 năm trước, tôi có nhân tình bên ngoài. Chẳng ngờ chỉ mới qua lại với nhân tình vài tháng thì cô ấy đã mang thai. Tôi vừa mừng vì sắp được bế con, vừa cảm thấy không biết phải làm sao với người vợ ở nhà.

 

Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.

Đến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ. Nghe giọng vợ bình thản trong điện thoại, tôi nghẹn ngào nói:

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi 'ngã quỵ' thấy hành động của vợ khi vừa bước vào phòng cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em ơi, Quỳnh qua đời rồi”. 

Vợ tôi im lặng một lúc rồi tắt máy. Sau đó, cô ấy anh chóng tới bệnh viện, đưa tay ra bế con của tôi. Cô ấy nói:

“Để em trông con, anh lo hậu sự cho cô ấy đi”.

Khi tôi thẫn thờ quay lưng, vừa định bước chân đi thì ghe tiếng vợ sau lưng mà chết sững:

“Để mẹ nuôi con, sau này mẹ sẽ nuôi con”.

Những ngày tôi làm đám tang cho nhân tình, vợ tôi ôm lấy con trai không rời. Cô ấy dịu dàng dỗ dành thằng bé, tự nhiên áp má của mình lên mặt của con. Sau ngày cuối đưa tiễn Quỳnh, vợ tôi vừa ôm con vừa thỏ thẻ:

“Mình nuôi con nhé anh, bố mẹ cô ấy cũng già rồi”.

Tôi nhìn vợ ôm con mình mà bỗng chốc xúc động không nói thành lời. Tôi không biết sau này thế nào, nhưng tôi rất biết ơn cả nhân tình và vợ của mình. Tôi biết mình sống sai với đạo vợ chồng, nhưng tôi thề sẽ bảo vệ con trai và vợ đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Ly hôn để lại hết nhà cửa cho vợ con, 1 năm sau tôi "ngã quỵ" thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm

Ly hôn để lại hết nhà cửa cho vợ con, 1 năm sau tôi "ngã quỵ" thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm

Cô ấy nghe theo anh ta đầu tư tiền bạc làm ăn, cuối cùng anh ta mượn nợ rồi ôm tiền chạy trốn. Cô ấy chạy trốn bọn cho vay nên bị tai nạn xe giữa đêm, hết cách đành phải tìm đến tôi cầu cứu. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tôi "ngã quỵ" khi lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị lúc nửa đêm

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 25/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Vừa về đến nhà đã thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, tôi "ngã quỵ" khi nghe lý do thực sự đằng sau

Vừa về đến nhà đã thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, tôi "ngã quỵ" khi nghe lý do thực sự đằng sau

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Chị dâu tái giá sớm bị cả nhà chồng hắt hủi, riêng tôi lại lén đưa chị 50 triệu sau khi biết sự thật đẫm nước mắt

Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới về thăm con, tôi "ngã quỵ" khi thấy bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Vợ cũ xuất hiện với bụng bầu vượt mặt, sự thật về cha của đứa trẻ khiến tôi "chết đứng" ngay giữa phố

Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Tiếng gọi "Mẹ ơi" của đứa trẻ lạ khiến tôi ngã quỵ, vạch trần bí mật kinh hoàng của chú rể

Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN và cái kết chấn động cả dòng họ

Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN và cái kết chấn động cả dòng họ

Ly hôn để lại hết nhà cửa cho vợ con, 1 năm sau tôi "ngã quỵ" thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm

Ly hôn để lại hết nhà cửa cho vợ con, 1 năm sau tôi "ngã quỵ" thấy dáng vẻ của em lúc nửa đêm