Bị chê bai giọng hát, Hồng Chiêu Nguyện của Trương Dư Hi vẫn lọt top được nghe nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tiết mục Hồng Chiêu Nguyện của Trương Dư Hi trong Đạp Gió 2024 bất ngờ lọt top QQ Music. Theo đó, nhiều khán giả tinh mắt phát hiện ở bất cứ thời điểm nào ca khúc cũng có hơn 1000 người đang nghe. Nhiều người còn bày tỏ đã nghe nhiều đến mức nghiện.

Được biết, thời điểm khi trình diễn ca khúc Hồng Chiêu Nguyện trên sân khấu Đạp Gió 2024, Trương Dư Hi đã bị 'ném đá' vì giọng hát gây khó chịu, giọng khàn và nhiều nét chênh phô. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên dù có lợi thế là ngoại hình xinh đẹp nhưng không phù hợp với công việc ca hát.

Để chuẩn bị cho tiết mục, Trương Dư Hi đã chăm chỉ tập múa, thuê người thiết kế trang phục riêng. Tuy nhiên, phần biểu diễn của Trương Dư Hi lại nhận những bình luận tiêu cực từ khán giả. Giữa làn sóng tranh cãi, Trương Dư Hi cho biết quản lý của cô đã lên lịch học 20 tiết thanh nhạc để chuẩn bị cho những trình diễn sắp tới chỉn chu hơn.

Trương Dư Hi bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 2009 và đang thuộc sự quản lý của công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Cô xuất thân là hot girl mạng xã hội rồi thử sức trong vai trò người mẫu, diễn viên.

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Trương Dư Hi được truyền thông Trung Quốc đánh giá khá cao về diễn xuất và nỗ lực trong công việc. Cô nàng được đánh giá là diễn viên đi lên bằng thực lực, tạo dựng tên tuổi qua các vai diễn và tác phẩm, thay vì dùng chiêu trò gây chú ý.

Trương Dư Hi nổi tiếng qua những bộ phim như: Nàng công chúa tôi yêu, Chàng hoàng tử tôi yêu, Dành dành nở hoa, Như Ý truyện, Uẩn sắc quá nồng (Đẹp trai là số 1), Gió Nam Hiểu Lòng Tôi...

Cô nàng còn được truyền thông gọi là "búp bê màn ảnh" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. Gương mặt thon dài, sống mũi cao và gọn, đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím, vóc dáng gợi cảm với vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo và cuốn hút cho mỹ nhân 9X.